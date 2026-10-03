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Podzimní restart. Napravte letní kosmetické škody, řešte pleť i vlasy

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tělové mléko Nivea Repair & Care Urea jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky,...
Vyživující vlasová kúra Dryope Silky Hair Treatment je určená především pro...
Šampon Dryope Scalp Deep Cleansing je určený pro důkladné, ale šetrné mytí...
Pečující sprchový krém Dermacol pokožku jemně čistí, pomáhá ji hydratovat a...
16 fotografií
Léto umí pleti i vlasům dodat zářivost, ale také je pořádně potrápit. Slunce, horko, pot, chlor i slaná voda se podepisují na jejich kondici. Podzim proto přichází s jediným úkolem – dopřát jim pořádnou dávku péče.

Po létě si pleť zaslouží restart. Začněte šetrným, ale důkladným čištěním, pokračujte hydratací a nezapomínejte ani na oční okolí. Zklidňující cica krém, chladivé tampony nebo rychlá nanovlákenná maska vrátí unavené pleti svěžest.

Večer dopřejte pokožce intenzivní regeneraci a přes den ji chraňte vysokým SPF – UV záření totiž nepřestává být tématem ani s podzimním sluncem. Slunce a koupání daly zabrat také vlasům. Hloubkově čisticí šampon střídejte s výživnou kúrou, která jim vrátí hebkost a lesk.

A po sprše nezapomeňte na tělové sérum či krém. Jemná, vyživená pokožka je totiž nejkrásnějším suvenýrem, který si z léta můžete do nadcházejících měsíců odnést.

Tělové mléko Nivea Repair & Care Urea jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky, které brání ostatním složkám dostat se tam, kam potřebují, cena 270 Kč.
Vyživující vlasová kúra Dryope Silky Hair Treatment je určená především pro suché, namáhané a poškozené vlasy, kterým vrací hebkost, pružnost a zdravě vypadající lesk, cena 387 Kč.
Šampon Dryope Scalp Deep Cleansing je určený pro důkladné, ale šetrné mytí vlasů a pokožky hlavy bez pocitu zbytečného vysušení. Obsahuje 48 rostlinných složek a bambucké máslo, které šampon zjemňuje, tudíž je pokožka hlavy po umytí svěží a vlasy hebké, lehké a zdravě lesklé, cena 387 Kč.
Pečující sprchový krém Dermacol pokožku jemně čistí, pomáhá ji hydratovat a zanechávají ji hebkou a vláčnou, cena 149 Kč.
16 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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