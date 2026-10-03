Po létě si pleť zaslouží restart. Začněte šetrným, ale důkladným čištěním, pokračujte hydratací a nezapomínejte ani na oční okolí. Zklidňující cica krém, chladivé tampony nebo rychlá nanovlákenná maska vrátí unavené pleti svěžest.
Večer dopřejte pokožce intenzivní regeneraci a přes den ji chraňte vysokým SPF – UV záření totiž nepřestává být tématem ani s podzimním sluncem. Slunce a koupání daly zabrat také vlasům. Hloubkově čisticí šampon střídejte s výživnou kúrou, která jim vrátí hebkost a lesk.
A po sprše nezapomeňte na tělové sérum či krém. Jemná, vyživená pokožka je totiž nejkrásnějším suvenýrem, který si z léta můžete do nadcházejících měsíců odnést.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.