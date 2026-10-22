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Přezujte se do podzimu. Obujete kozačky, nebo raději pánské polobotky?

  4:30
S přezkami, cena 2199 Kč

S přezkami, cena 2199 Kč | foto: Deichmann

Semišové, cena 1799 Kč
Bordó polobotky, cena 1199 Kč
Mokasíny, cena 1299 Kč
Vysoké kozačky, cena 1999 Kč
16 fotografií
Příchod podzimu s sebou každoročně přináší i obměnu botníku. Letos hrají prim přírodní odstíny, které snadno sladíte se všemi barvami, které máte ve skříni. Pro inspiraci si však módní návrháři zašli i do pánského botníku.

Semiš je na výsluní

Kromě ryze elegantních bot se letos na podzim budou nosit i sportovnější modely. Tenisky se drží stále v centru zájmu, už se ale ustupuje od klasických bílých z hladké kůže. Trendy je semišové provedení – i kdyby to znamenalo jen o pár detailů z broušené kůže. Barevnost se drží v podzimní paletě a zemitých odstínech. A to nejenom u tenisek, ale i u polobotek či kotníkových kozaček.

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Aby vám semišová obuv vydržela co nejdéle, nešetřete déle na impregnaci a při znečištění boty zbavujte špíny zásadně speciální gumou nebo kartáčem na semiš.

Čím vyšší, tím lepší

Klasické kozačky stály nějakou dobu mimo centrum zájmu. To se ale mění a ony se vrací na výsluní. Jak už jsme zmínily, materiálem sezóny je semiš, což se odráží i u kozaček.

V kontrastu k pánskému a sportovními stylu se objevuje výrazná ženskost: vysoké podpatky, někdy i jehlové, útlá špička a vysoký střih, leckdy až nad kolena. Takové boty vypadají úchvatně zejména k sukním, pamatujte ale, že se jedná spíše o příležitostné nošení.

Pánský styl je trendy

Pokud jste v posledních dnech zaslechli, že se budou nosit „derby“ boty, ale nevíte, co si pod tím představit, nehledejte v tom vědu. Jedná se o elegantní šněrovací polobotky. Na první pohled sice působí, jako byste si je vypůjčila z botníku manžela, ale svou nadčasovostí a hlavně variabilitou a pohodlím vás nadchnou. Hodí se k sukním, elegantním kalhotám a riflím.

V teple a pohodlí

Boty můžou být sebekrásnější, vždycky by ale měly být hlavně pohodlné, zejména pokud se jedná o obuv na každodenní nošení. A letos hraje prim komfort – i ten tepelný. Nosí se boty s přiznaným kožíškem, který zároveň vypadá stylově a postará se o zajímavý prvek v outfitu. Válenky, kotníkové boty s kožíškem, ale i vyteplené mokasíny jsou letos žhavým trendem.

Semišové, cena 1799 Kč
Bordó polobotky, cena 1199 Kč
Mokasíny, cena 1299 Kč
Vysoké kozačky, cena 1999 Kč
16 fotografií

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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S přezkami, cena 2199 Kč

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