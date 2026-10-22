Semiš je na výsluní
Kromě ryze elegantních bot se letos na podzim budou nosit i sportovnější modely. Tenisky se drží stále v centru zájmu, už se ale ustupuje od klasických bílých z hladké kůže. Trendy je semišové provedení – i kdyby to znamenalo jen o pár detailů z broušené kůže. Barevnost se drží v podzimní paletě a zemitých odstínech. A to nejenom u tenisek, ale i u polobotek či kotníkových kozaček.
Aby vám semišová obuv vydržela co nejdéle, nešetřete déle na impregnaci a při znečištění boty zbavujte špíny zásadně speciální gumou nebo kartáčem na semiš.
Čím vyšší, tím lepší
Klasické kozačky stály nějakou dobu mimo centrum zájmu. To se ale mění a ony se vrací na výsluní. Jak už jsme zmínily, materiálem sezóny je semiš, což se odráží i u kozaček.
V kontrastu k pánskému a sportovními stylu se objevuje výrazná ženskost: vysoké podpatky, někdy i jehlové, útlá špička a vysoký střih, leckdy až nad kolena. Takové boty vypadají úchvatně zejména k sukním, pamatujte ale, že se jedná spíše o příležitostné nošení.
Pánský styl je trendy
Pokud jste v posledních dnech zaslechli, že se budou nosit „derby“ boty, ale nevíte, co si pod tím představit, nehledejte v tom vědu. Jedná se o elegantní šněrovací polobotky. Na první pohled sice působí, jako byste si je vypůjčila z botníku manžela, ale svou nadčasovostí a hlavně variabilitou a pohodlím vás nadchnou. Hodí se k sukním, elegantním kalhotám a riflím.
V teple a pohodlí
Boty můžou být sebekrásnější, vždycky by ale měly být hlavně pohodlné, zejména pokud se jedná o obuv na každodenní nošení. A letos hraje prim komfort – i ten tepelný. Nosí se boty s přiznaným kožíškem, který zároveň vypadá stylově a postará se o zajímavý prvek v outfitu. Válenky, kotníkové boty s kožíškem, ale i vyteplené mokasíny jsou letos žhavým trendem.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.