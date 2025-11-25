I vůně a parfémy mají své sezony a módní trendy. Na podzim a v zimě opouštíme lehké osvěžující parfémy a zahalujeme se do těžších, intenzivnějších a hřejivějších vůní.
Bez ohledu na roční období si ale stále větší oblibu získávají takzvané unisex vůně. Jsou univerzální, navržené tak, aby voněly oběma pohlavím. Často nabízejí rafinované a nekonvenční kombinace s harmonií mezi mužskými a ženskými prvky. Můžete s nimi snadno vytvořit vlastní osobitý styl a možná i vás láká vonět stejně jako váš partner.
Nebo vyzkoušejte vrstvení vůní – kombinování dvou nebo více parfémů (třeba dámský a pánský) či voňavé kosmetiky tak, aby vznikla nová, jedinečná vůně. Nejprve naneste těžší vůni, nechte ji „zaschnout“, a pak použijte tu lehčí. Objevujte, zkoušejte, vrstvené vůně by spolu měly ladit.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.