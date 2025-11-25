Podzim je ještě ve vzduchu. Užijte si letošní voňavé novinky, umí zahřát

Autor:
Co? No přece vůně! Nostalgické vonné tóny podzimu, spadaného listí, doruda vyzrálých jablek, střapatých květů chryzantém... a studený vzduch slibující první sníh. Vytvořte si svůj vlastní podzim, přidejte do koktejlu vůní ty, které máte ráda právě vy.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
11 fotografií

I vůně a parfémy mají své sezony a módní trendy. Na podzim a v zimě opouštíme lehké osvěžující parfémy a zahalujeme se do těžších, intenzivnějších a hřejivějších vůní.

Bez ohledu na roční období si ale stále větší oblibu získávají takzvané unisex vůně. Jsou univerzální, navržené tak, aby voněly oběma pohlavím. Často nabízejí rafinované a nekonvenční kombinace s harmonií mezi mužskými a ženskými prvky. Můžete s nimi snadno vytvořit vlastní osobitý styl a možná i vás láká vonět stejně jako váš partner.

Nebo vyzkoušejte vrstvení vůní – kombinování dvou nebo více parfémů (třeba dámský a pánský) či voňavé kosmetiky tak, aby vznikla nová, jedinečná vůně. Nejprve naneste těžší vůni, nechte ji „zaschnout“, a pak použijte tu lehčí. Objevujte, zkoušejte, vrstvené vůně by spolu měly ladit.

Ungaro Cosmic Moon: aromatická fougere vůně spojující vodní a ozonické tóny s květinovou jemností zázvorové lilie a orchideje, cena 990 Kč
Nivea Sun: vůně s květinovými a dřevitými tóny s osvěžujícími citrusy, přivolávající vzpomínku na prosluněné léto, cena 950 Kč
Miss Giordani - Floral: květinová vůně s tóny mandarinky, neroli, jasmínu, pivoňky a divokým zázvorem, EdP, cena 519 Kč
Discover di Intense - Gardenia & Vanilla: vůně s tóny gardénie, vanilky, grepu a santalového dřeva, vegan, EdT, cena 199 Kč
11 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Doplňky vám dodají styl. Naučte se je správně vybírat a kombinovat

Když najdete tu pravou, nepouštějte ji! Letní shopper kabelka je nadčasová...

Každý doplněk má svůj příběh. Náušnice, kabelka nebo pásek nejsou pouhou ozdobou, ale otiskem osobního stylu. Naučte se je vybírat i kombinovat s citem a nechte je dotvořit outfity tím správným...

Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim

Bunda, cena 1379 Kč

Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.

Investice, která se vyplatí. Kašmír a vlna skutečně zahřejí

Oversize svetr v bordó barvě je vyroben z vlny a mohéru, což je směs materiálů,...

Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...

Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete...

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...

Nebojte se, už nenaletíte. Tyto triky na nás zkouší prodejci

ilustrační snímek

Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...

