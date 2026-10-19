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Krása z darů podzimu. Úrodu nemusíte celou jen sníst, naneste ji na pleť

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  4:30
Jak kdo zasel, tak i sklízí. A pokud máte zrovna plné košíky jablek, hrušek, dýní a dalších podzimních pokladů, neodnášejte je všechny do kuchyně. Některé se vyplatí využít i pro krásnou pleť.
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Po létě dostává zabrat nejen naše pleť, ale také vlasy a ruce. Slunce, koupání a klimatizace je mohly vysušit a s příchodem chladnějších dní se přidává vítr a střídání teplot. Právě teď přitom dozrává plno šťavnatého ovoce a dalších plodů, které lze využít i jinak než v kuchyni.

Jablka a švestky obsahují ovocné kyseliny a antioxidanty, dýně zase karotenoidy a ořechové oleje pomůžou promašťovat suchou kůži. Když je doplníte jogurtem, medem či ovesnými vločkami, máte za pár minut připravenou domácí kúru.

Švestky

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Vypeckujte dvě hodně zralé švestky a dužninu rozmačkejte vidličkou. Přidejte lžičku medu a trochu jemně mletých ovesných vloček, aby vznikla kašička. Naneste ji na vyčištěný obličej, vynechte citlivé okolí očí a zhruba po deseti minutách opláchněte.

Švestky obsahují antioxidanty a přirozené organické kyseliny, med zase pomůže pokožku zvláčnit. Prostě vzpruha pro unavenou pleť!

Jablka

ilustrační snímek

Jedno kyselejší jablko nastrouhejte najemno a přes sítko nebo plátýnko z něj vymačkejte šťávu. Smíchejte ji se stejným množstvím vody. Po umytí naneste směs do délek vlasů, nechte ji několik minut působit a opláchněte. Přirozené kyseliny v jablku můžou pomoct uhladit povrch vlasů, takže budou hladší a lesklejší.

Podzimní sada Gloss!, cena 159 Kč
Aroma moment tělové mléko makadamiový lanýž, cena 79 Kč
Extra bio šípkový olej, cena 216 Kč
Family šampon na barvené vlasy Slunečnice, cena 89,90 Kč
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