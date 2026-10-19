Po létě dostává zabrat nejen naše pleť, ale také vlasy a ruce. Slunce, koupání a klimatizace je mohly vysušit a s příchodem chladnějších dní se přidává vítr a střídání teplot. Právě teď přitom dozrává plno šťavnatého ovoce a dalších plodů, které lze využít i jinak než v kuchyni.
Jablka a švestky obsahují ovocné kyseliny a antioxidanty, dýně zase karotenoidy a ořechové oleje pomůžou promašťovat suchou kůži. Když je doplníte jogurtem, medem či ovesnými vločkami, máte za pár minut připravenou domácí kúru.
Švestky
Vypeckujte dvě hodně zralé švestky a dužninu rozmačkejte vidličkou. Přidejte lžičku medu a trochu jemně mletých ovesných vloček, aby vznikla kašička. Naneste ji na vyčištěný obličej, vynechte citlivé okolí očí a zhruba po deseti minutách opláchněte.
Švestky obsahují antioxidanty a přirozené organické kyseliny, med zase pomůže pokožku zvláčnit. Prostě vzpruha pro unavenou pleť!
Jablka
Jedno kyselejší jablko nastrouhejte najemno a přes sítko nebo plátýnko z něj vymačkejte šťávu. Smíchejte ji se stejným množstvím vody. Po umytí naneste směs do délek vlasů, nechte ji několik minut působit a opláchněte. Přirozené kyseliny v jablku můžou pomoct uhladit povrch vlasů, takže budou hladší a lesklejší.