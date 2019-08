Šalvějový čaj mírní pocení Pokud nedáte dopustit na čistě přírodní produkty, vezměte si na po pomoc bylinku šalvěj, která pomáhá pocení zmírnit. Zkuste třeba šalvějový čaj: Lžičku sušené šalvěje nasypte do varné skleněné nádoby a zalijte 200 ml vroucí vody. Nechte louhovat asi 10 minut a poté přelijte do šálku. Pozor: Šalvějového čaje by se měly pít maximálně dva šálky denně. Při předávkování totiž hrozí křeče.