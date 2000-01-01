náhledy
Pokud máte postavu hrušky, tedy malá ňadra a silnější dolní polovinu těla, jsou pro vás tyto šaty to pravé. Plisování opticky prodlouží postavu a zdůrazněný dekolt přiláká pohledy na horní polovinu těla. Cena 1199 Kč
Autor: Zara
Halenka s transparentními rukávy a plisovanou strukturou je elegantní a nadčasová, blankytná modř zase svou nositelku omladí. Tato blůzka bude perfektní volbou do práce, na romantickou večeři i do divadla. Cena 630 Kč
Autor: Zalando
Na svatbu kamarádky, na slavnostní večeři a za pár měsíců i na ples... Všude tam se vám budou hodit tyto šaty s asymetrickým živůtkem a plisovanou sukní. Rozpitý květinový vzor působí originálně a výrazná barevnost z vás udělá nepřehlédnutelnou královnu. Navíc střih šatů krásně zdůrazní ženské křivky. Cena 1879 Kč
Autor: Bonprix
Plisování není vyhrazeno jen pro společenské a elegantní oblečení. Důkazem budiž tyto kalhoty v odstínu královské modři. Jsou lehoučké, nemačkají se a budou vypadat perfektně s obyčejným tričkem nebo mikinou na procházku městem nebo na doma, ale i s bílou košilí třeba do kanceláře. Cena 549 Kč
Autor: Tchibo
Hledáte outfit jako host na svatbu, do divadla nebo na jinou společenskou událost? Vsaďte na ombré plisované šaty. V horní části je odstín nejtmavší, proto se hodí i pro ženy s bujnými křivkami. Pokud by vás trápily povolené paže, přidejte bolerko nebo sako. Cena 4439 Kč
Autor: s. Oliver
Za málo peněz hodně muziky? Přesně to se dá říct o tomto plisovaném kompletu palácových kalhot s širokými nohavicemi a halenky s grafickým vzorem. Oba kousky můžete nosit dohromady i zvlášť a vykouzlit tak bezpočet originálních kombinací. Cena 279 Kč a 379 Kč
Autor: Reserved
Dlouhá sukně s jemným plisováním, která se nemusí žehlit, vám v šatníku udělá neocenitelnou službu. Pro vytvoření nedbalé elegance ji zkombinujte třeba s jednoduchým bílým tílkem. Cena 1249 Kč
Autor: H&M
Ačkoli je plisování poměrně výrazný prvek, lze se do něj oblékat i bez přehnané okázalosti. Zářným důkazem je tento komplet, který opticky prodlužuje postavu, jeho barevnost je tlumená a struktura plisování jen velmi jemná. Kalhoty i vestu navíc můžete nosit i zvlášť. Cena 699 Kč a 799 Kč
Autor: Bonprix