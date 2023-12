Pleťová maska je součást pleťové rutiny. Poradíme s výběrem i použitím

Základem pro perfektní líčení je dokonalá pleť, kterou můžete mít doslova na počkání. Řešením jsou pleťové masky. Stačí si vybrat podle typu a potřeb své pokožky a dopřát si pár minut času pro rychlou vzpruhu a regeneraci.

Zařadit alespoň jednou či dvakrát týdně pleťovou masku do své pravidelné rutiny se vyplatí. Podobně jako pleťové sérum mají i tyto produkty koncentrované složení, díky němuž jsou jejich účinky intenzivní a viditelné prakticky okamžitě. To oceníte samozřejmě za všech okolností, ale před společenskou událostí o to víc.

Pokud vás trápí suchá pokožka, vrásky a jemné linky, ucpané póry, podrážděná a zarudlá pleť nebo povadlé kontury obličeje, je pleťová maska ideální variantou, jak nedostatky odstranit nebo alespoň výrazně zmírnit. Vždy volte podle typu své pleti a také podle jejích aktuálních potřeb.

Vybírat ale můžete také podle typu produktu. K dostání jsou klasické krémové pleťové masky, které se hodí pro suchou pleť, ale i jako anti-ageing péče. Gelové či slupovací masky jsou ideální pro mastnou a problematickou pleť. Poradí si s jejím hloubkovým vyčištěním a detoxikací.

Velmi oblíbené jsou také jednorázové, textilní masky, které poskytnou pleti SOS rychlou péči třeba právě před plesem nebo večírkem.

Pokyny pro o použití najdete vždy na obalu masky, ale obecně platí, že aby se dostaly účinné látky opravdu hluboko do pleti, je potřeba ji nejprve důkladně vyčistit. Vstřebávání napomůže i to, když masku nanesete po koupeli, kdy je pleť nahřátá a póry jsou otevřené. Po uplynutí stanovené doby se maska jemně odstraní.