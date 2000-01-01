náhledy
Objevte kouzlo laku na nehty Insta-Dri® Galactic 114 od Sally Hansen v olivově zlatém odstínu s jemným metalickým nádechem, který působí jako prach z hvězdné mlhoviny. Tento luxusní, sofistikovaný a odvážný odstín dokonale oživí podzimní i večerní look a přitom zůstane univerzálním pro každodenní nošení s malým vesmírným twistem. Cena 129 Kč
Autor: Sally Hansen
Deodorant stick We Love Refill – Love Me zaujme nejen svou květinovou, exotickou vůní, ale i šetrným složením a stylovým doplňovacím obalem. Poskytuje spolehlivou ochranu až na 48 hodin a zároveň pečuje o citlivou pokožku podpaží. Neobsahuje hliníkové soli, parabeny, ftaláty ani mikroplasty. Je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí spojit účinnost, čisté složení a ohleduplnost k přírodě i ke svému tělu. Cena 299 Kč
Autor: Ben & Anna
Rtěnka Say It! shine 03 s lesklým finišem vykouzlí efekt plných rtů, bez umělých výplní. Bohatá, ale lehká textura se pohodlně nanáší a na rtech ji téměř neucítíte. Díky obsahu olejů a vosků pro zvláčnění budou vaše rty hydratované a plné lesku. Rtěnka navíc voní jemně po vanilce.Cena 149 Kč
Autor: Gabriella Salvete
Dopřejte své pleti intenzivní péči s výjimečným sérem obsahujícím více než 70 procent extraktu z plodu Noni, superpotraviny plné vitaminů, minerálů a antioxidantů. Sérum pleť revitalizuje, hloubkově hydratuje, zklidňuje podráždění a pomáhá chránit před známkami stárnutí. Lehká gelová textura se rychle vstřebává, nezanechává mastný ani lepkavý film a skvěle se hodí jak do ranní, tak večerní rutiny. Výborně funguje i pod make-up, takže pleť zůstává svěží a zářivá po celý den. Cena 569 Kč
Autor: Celimax
Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris díky svému jedinečnému složení.
Autor: Archiv L´Oreal - Revitalift, Shutterstock