náhledy
Ponožky s copánkovým vzorem jsou vyrobeny z měkkého materiálu s obsahem biobavlny, který zaručuje příjemný pocit při nošení. Cena 249 Kč za pět párů
Autor: Tchibo
Termo oblečení z jemného materiálu nepřidává objem, ale hřeje lépe než spodní košilka. Cena 499 Kč
Autor: Tchibo
Trojúhelníková šála se nosí pohodlně jako nákrčník. Cena 239 Kč
Autor: H&M
Čepice s měkce česaným povrchem a ohrnutým lemem. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Zavinovací vesta je hřejivým i stylovým doplňkem, který vás udrží v teple doma i venku. Cena 1699 Kč
Autor: Oveckarna.cz
Svetřík a dlouhé rukavice vás zahalí do jemného tepla a elegance, která vynikne i v těch nejchladnějších dnech. Cena 349 Kč za rukavice
Autor: Bonprix