Klasické lodičky na vyšším podpatku s ozdobnou přezkou na nártu. Cena 849 Kč
Autor: Deichmann
Právě doplňky dodají plesovému looku šmrnc, ženskost a pocit výjimečnosti. Dlouhé náušnice protáhnou linii šíje a působí svůdně. Cena 479 Kč
Autor: H&M
V elegantním zralém věku platí víc než kdy jindy, že méně je více, ale bez detailu to není ono. Skleněnou brož ve tvaru motýla můžete připnout na šaty nebo kabát. Cena 200 Kč
Autor: Stoklasa
Třpytivá kabelka rozsvítí outfit, aniž by působila lacině. Stačí, když zůstane malá a decentní. Cena 790 Kč
Autor: Eobuv.cz
Kožešinový kabátek, ať už pravý, nebo umělý, vás zahřeje při příchodu i odchodu a okamžitě navodí atmosféru velkého večera. Cena 1049 Kč
Autor: Lindex
Perly působí slavnostně a jemně zároveň, jsou elegantní alternativou ke klasickým šperkům. Cena 199 Kč
Autor: H&M
Brož dodá šatům či kostýmku noblesu a lehký retro nádech. Navíc krásně odvede pozornost tam, kam chcete. Cena 170 Kč
Autor: Stoklasa
Ať už se chystáte na tradiční ples, komorní večírek, nebo slavnostní večeři, šaty s flitry nabízejí dost prostoru zazářit noblesou, šarmem a vlastním stylem. Cena 949 Kč
Autor: Bonprix
Společenská móda pro ženy dnes nestojí na přehnaných trendech, ale na eleganci, kvalitních materiálech a střizích, které lichotí postavě a dodávají sebevědomí. Šaty vybírejte podle vkusu a postavy. Cena 1500 Kč
Autor: Roman.co.uk