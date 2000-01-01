náhledy
Komplet třpytivých kalhot a saka je vskutku jen pro odvážné. Když se ale patřičně osmělíte, stane se z vás královna večera – bez ohledu na věk nebo typ postavy. Navíc tak jednoduše vyřešíte celý outfit a nemusíte vymýšlet žádnou kombinací bolérek, šálu nebo boa. Vázanka v pase navíc vykouzlí úžasné křivky! Cena 499 Kč, 799 Kč
Autor: Zara
Jestli sháníte byť jen jedny šaty, které unosíte pro více příležitostí, ne jen jednou za rok, jsou to právě tyto. Jednoduché rudé šaty jsou vhodné pro každý typ postavy (lodičky s podpatkem jsou nutností) a unosíte je na ples, do divadla i na slavnostní rande. Pokud máte širší ramena nebo povislé paže, zakryjte je sáčkem či bolerkem. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Žádný ples není primárně určený k tomu, abyste na sebe strhla veškerou pozornost. V tomto ohledu je velmi ošemetná krajka, která může působit lascivně. Ne však, pokud zvolíte černou a bude jen na určitých partiích – v tomto případě rukách a části nohou. Jednoduché, leč působivé! Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová ramínka jsou však tenký led, na kterém dokáže bruslit jen málokdo. Nesmí se totiž zařezávat a žádoucí rozhodně není ani podprsenka – ani ta s „neviditelnými“ ramínky. Do stejné barvy, jako jsou šaty, slaďte i obuv. Cena 999 Kč
Autor: Orsay
Drobné ženy to mají s výběrem šatů o poznání jednodušší. Mohou si totiž dovolit i róbu s korzetem (nosí se bez podprsenky) v trendy sametovém provedení. Tento střih je mimochodem vhodný pro ženy nižšího vzrůstu, kterým doporučujeme volit midi délku sahající pod kolena. V dlouhých šatech by se zbytečně ztratily a nezachránily by to ani podpatky. Silonky volte vždy tmavé, tělovým definitivně odzvonilo! Cena 499 Kč
Autor: Mohito
Třásně na šatech byly výsadou prvorepublikového stylu. V módě se ale vše opakuje, a ani tento prvek není výjimkou. Hodí se pro ženy, které chtějí zaujmout, aniž by odhalovaly příliš kůže. Sexy můžete vypadat i bez vysokého rozparku nebo hlubokého výstřihu. Cena 6200 Kč
Autor: Mango
Tmavě modrá je stejně elegantní a sofistikovaná jako černá, ale nepůsobí tak tvrdě a nezdůrazňuje vrásky. Ženám, které nemusí nosit podprsenku, doporučujeme rafinovaný střih – třeba takový, jako má modelka. Cena 1599 Kč
Autor: Mango
Třpytkami nic nezkazíte. Nejlépe vyniknou na jednoduše střižených šatech. I když mají rafinovaně řešený pas, který je nabíraný a případné špíčky skryje, přesto si tento materiál žádá spíš štíhlejší postavu – už kvůli absenci výstřihu, který opticky zvětšuje hrudník. Cena 1459 Kč
Autor: H&M
Ani ženy, které mají bujnější křivky, se nemusí vzdávat „princeznovských“ šatů. O vytvoření pasu se postará zúžení mezi sukní a živůtkem a dlouhé rukávy skryjí povolené paže. Tylová sukně zase odvede pozornost od silnějšího zadečku. A barevnost? V baby blue budete jako zimní královna. Cena 1099 Kč
Autor: Bonprix