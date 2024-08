Jen plavky nestačí. Víme, co obléknout a sbalit k vodě, abyste byli šik

Samozřejmou výbavou k vodě je rozhodně opalovací krém, klobouk nebo čepice, sluneční brýle, dostatek pití, taška na nejrůznější propriety, osuška a do míst s přírodní vodou určitě i boty do vody. Pokud hůř snášíte sluneční paprsky, přibalte triko do vody.

Základem všeho jsou dobře padnoucí plavky (k vodě s sebou raději dvoje), které lichotí postavě. Co přes ně? Dlouhé triko, košili, šaty (klidně mini, které vzhledem k módním trendům letos jinak neuplatníte), širokou sukni či kalhoty, originalitě se meze nekladou.