Vybrat plavky, které lichotí postavě a jdou ruku v ruce s trendy, není nijak snadné. Je potřeba myslet na to, že správně zvolené plavky dokážou zvýraznit to hezké a také nenápadně schovat to, co nechcete řešit. Námaha se vám tedy vyplatí, dobře se budete nejen cítit, ale i vypadat.
Kimono kontra tunika
K zakrytí širšího pasu a boků poslouží k plavkám kimono. Je lichotivější než tunika přes hlavu, která může rozšiřovat a dělat dojem mohutnosti, zároveň může lehce povlávat kolem těla.
Zvlášť v asymetrickém provedení vám pomůže s tvarováním proporcí. Máte-li plnější pozadí, vsaďte na plážové šortky, klidně i doplněné lehce vlajícím kimonem.
Od střihu k dokonalosti
Střih plavek by měl rozhodně padnout, a to i v případě, že máte jinou velikost horního a spodního dílu.
Ale kombinování velikostí je povoleno, zkrátka tak, aby vše sedlo. Klidně si pořiďte kalhotky s vyšším pasem na zakrytí a zpevnění břicha nebo kalhotky s vykrojenými nohavičkami, které šikovné prodlužují nohy.
Boty do vody je zase zkracují, pozor na ně, obzvlášť když jsou ve výrazné barvě.
Bílá versus černá
V obchodech najdete plavky různých barev, ale tak jako u jiného oblečení i zde platí, že černá zeštíhluje a světlé barvy přitahují pozornost. Bílá k hezčí postavě moc nepomáhá – a to se týká i odstínu pokožky.
Extra tip
Pro větší břicho se hodí tankiny nebo plavky v celku s řasením okolo pasu. Máte-li silnější stehna, sáhněte po výrazném vršku a jednoduchém spodku. Malá ňadra lze zvětšit pomocí řasení, volánů či vzorů v oblasti dekoltu. Zmenšit horní část těla pomůže výstřih do V.
Na opálené kůži vypadají plavky lépe, i když máte nějaké to kilčo navíc. Samoopalovací má krém by proto měl být v povinné letní výbavě.
Dále platí, že vzor přidává kila, kdežto jednobarevnost je ubírá. S tím můžete pracovat u bikin, kdy je jedna část se vzorem a druhá v jednolité barvě. Vzor na prsou pak přinese dojem mohutnějšího hrudníku.
Zaostřeno na účes
K vodě máme tendenci delší vlasy sčesávat do drdolů a uhladit je dozadu, pravdou ale je, že takový účes rozšiřuje obličej. Volně rozpuštěné vlasy a plážové vlny přinesou zcela jiný efekt.
Článek vznikl pro časopis Tina.