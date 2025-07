Málokdo se může pyšnit dokonalou postavou. Co typ, to jiný problém. Ať už jde o břicho, zadeček, ňadra nebo paže, ten správný střih plavek si s vaší Achillovou patou poradí. Takže, co to bude?

Že by málo vyvinutý hrudník? Nevadí, aspoň si užijete horní díly plavek s nápadnými ramínky, volánky či výraznými vzory.

Pro větší poprsí jsou důležitá dostatečně silná ramínka a střihy typu balconette či tankiny s pevnou konstrukcí. Odvážné dámy s ňadry tak akorát mohou využít plavkový díl s úvazem za krkem. Je sexy a zároveň opticky zeštíhlí i protáhne.

Na silnější paže jsou vhodné asymetrické střihy na jedno rameno, které odvedou pozornost od končetin, a ramínka do tvaru písmene V.

Větší bříško je nutné vyhladit a šikovně vytvarovat, k čemuž poslouží jednodílné plavky s řasením nebo zpevňujícím panelem. Oceníte také volnější tankiny a spodní díly s vysokým zpevněným pasem.

Trápí vás buclaté pozadí či celulitida na stehnech? Vše úspěšně schová stahovací plavková sukně, lichotivá a elegantní varianta plavkových kalhotek. Ideální je ta s vyšším pasem, aby stáhla i bříško, a s lehce rozšířenou linií, která nebrání pohybu. Všité kalhotky zajistí, že všechno, co nemá být vidět, zůstane ne skryto.

A pak je tu také pareo, funkční ženský doplněk každé milovnice pláží a relaxování u bazénu.

Článek vznikl pro časopis Tina.