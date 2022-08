Sáhněte do spíže Sázíte v péči o pleť hlavně na kvalitní kosmetiku? Často ani netušíme, že máme na dosah ruky potraviny, které fungují daleko účinněji než drahé krémy. Vyzkoušejte třeba následující: Vařená rajčata: Tepelně upravená rajčata uvolňují velice účinný antioxidant zvaný lykopen, který likviduje volné radikály, chrání před účinky UV záření, brzdí stárnutí kůže a tvorbu vrásek. Bohatě stačí, když denně sníte jedno rajče (či dvě lžíce přírodního rajčatového pyré). Kurkuma: Oblíbené indické koření podporuje vytváření kolagenu a dá se přimíchat do všech pikantních jídel. Pro lepší využití kurkumy je dobré přidat černý pepř, mnohonásobně zvýší její vstřebatelnost. Ve formě pleťové masky (smíchaná s trochou mléka) zase dodá pokožce nádherně zlatavý vzhled. Kešu mléko: Můžete ho vypít samotné nebo ho přidat například do kávy. Obsahuje měď, což je další významný antioxidant, který podporuje vyrovnaný tón pleti. Připravíte si ho velmi jednoduše, rozmixujete kešu oříšky ve vodě. Můžete ho ochutit medem či skořicí.