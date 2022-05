Výhody domácího peelingu na rozdíl od kupovaného jsou nepřehlédnutelné, to nejpodstatnější je, že víte, co obsahuje. Připravit si je můžete z domácích surovin. Co to vlastně je?

Peeling nebo scrub odstraňují odumřelé kožní buňky pomocí drobných částeček, čistí pleť do hloubky, včetně ucpaných pórů. Prokrvují pokožku. Jednoduše jimi obrousíte staré vrstvy pokožky, odstraníte odumřelé buňky, které brání pronikání vyživujících látek do pokožky a snižují účinky pleťových krémů, masek i sér. Stačí je aplikovat 1–2x týdně.

Sedmero pravidel

1. Nejprve pleť odličte a vyčistěte.

2. Peeling naneste na navlhčenou pleť.

3. Směs rozetřete krouživými pohyby prsty.

4. Peeling nechte několik minut působit.

5. Pak pleť opláchněte vodou a nechte ji odpočinout.

6. Naneste hydratační pleťový krém.

7. Peelingy na obličej jsou jemnější, na tělo hrubší.