Peeling je skvělá cesta ke krásné pleti. Poradíme, který vybrat

Obrušování pokožky nebo také peeling je v kosmetice celkem rutinní záležitostí. Vrstva odumřelých buněk na povrchu se odstraní pryč, buď pomocí peelingu mechanického, nebo chemického. Ten chemický se provádí v kosmetických salonech, na domácí užití rozhodně není vhodný. Ovšem s mechanickým si můžete užít spoustu hezkých chvil. Než ale začnete ve velkém nakupovat peelingy všeho druhu, zjistěte nejdřív základní fakta.

Peeling s obrušujícími zrníčky bývá tekutého nebo polotekutého základu a obsahuje malé, středně velké či velké částice. Jde o zrníčka z drcených přírodních materiálů, mořský písek či skořápky vlašských ořechů. Hodí se na zrohovatělá místa na čele, nose a bradě, ten hrubší na paty a kolena.

Pro citlivou pleť mohou být tyto peelingy, respektive ony nerovné a ostré částice v nich, značně agresivní, ovšem odolnější normální až mastná pokožka abrazivní účinky snese.

Nikdy je však nepoužívejte častěji než jednou za měsíc. Nezdá se to, ale pro kůži je to náročný zákrok, zbavuje se totiž nejen odumřelých buněk, ale souběžně s nimi i kožního filmu, který plní funkci ochrany. Jednou za měsíc se pleť kompletně obnoví, takže časově je to takhle v pořádku.

Návod k použití: Peeling se nanáší na navlhčenou pleť (buď květinovou, nebo obyčejnou vodou) krouživými pohyby. Před samotnou aplikací odstraňte z pokožky make-up a všechny nečistoty, které na ní za celý den ulpí. Máte-li kožní problémy, jako silné akné s mnoha zanícenými místy, ošetření vynechte. Pár pupínků nevadí, silná infekce by se ale mohla rozšířit. Při aplikaci se vždy vyhýbejte citlivému okolí očí. Po použití obličej umyjte vlažnou vodou a na závěr naneste svůj oblíbený hydratační krém.

Díky peelingu dostane pleť signál k tomu, aby vytvořila nové buňky. Celý proces růstu nových buněk se tak přirozeně urychlí. Uvolní se vám ucpané póry, dáte vale akné a pokožka se celkově rozjasní.

K jemnému odstraňování odumřelých látek jsou vhodné peelingy na enzymové bázi. Obsahují přírodní účinné látky zabraňující stárnutí a bývají ve formě krému či prášku. Ten se nechá napěnit v dlani s trochou vody a krouživými pohyby se aplikuje na pleť. Enzymatické peelingy je možné používat častěji, jsou přímo určené pro citlivou pokožku.

Normální až citlivá pleť nejlépe uvítá tzv. soft peelingy se zaoblenými smirkujícími částečkami či jemnými kuličkami z jojobového vosku. Ty se během aplikace rozpustí. Soft peelingy jsou jako dělané na čištění krku a dekoltu.

Pro všechny typy pleti se hodí peelingová houbička a kartáč. Účinně čistí pokožku a vytváří jemný peelingový efekt. Výrobky z lufy se dají použít na ošetření celého těla.