Když venku vládne sychravo, může se koupelna proměnit v malou oázu pohody. Sáhněte po sprchových gelech s hřejivými tóny vanilky, karamelu či oříšků a po koupeli pokožce dopřejte výživné tělové máslo.
Pleť zase ocení noční péči s bohatým složením a krém na oční okolí, který pomůže zmírnit známky únavy. Nezapomínejte ani na důkladné, ale šetrné odlíčení a pravidelnou péči o pokožku hlavy.
A pokud už se nemůžete dočkat adventu, kosmetické kalendáře promění odpočítávání do Štědrého dne v každodenní malý dárek. Protože i v listopadu si můžeme dopřát trochu luxusu – jen tak, pro radost.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.