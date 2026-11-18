Vlasy jsou bez života, plihnou a lámou se, rychle se mastí nebo jich zůstává podezřele moc na kartáči? Pátrání po viníkovi nemusí být tak jednoduché. Někdy za horší kondici vašich kadeří můžou hormonální změny, stres nebo zdravotní potíže.
Jindy si ale škodíme svépomocí – nevhodným mytím, přílišným množstvím kosmetiky, horkým vzduchem či třeba obyčejným ručníkem. Povoláváme proto vlasovou policii a odhalíme pachatele!
Prohřešek č. 1 Chodíte spát s mokrou hlavou
Večer umýt, ručník kolem hlavy a hurá do postele? Tak toto vlasová policie nepovoluje. Vlhké vlasy jsou zranitelnější a dlouhé setrvávání pokožky ve vlhkém a teplém prostředí jí také nemusí svědčit. Je to jeden z častých zlozvyků, ale to neznamená, že bude tolerován. A navíc kadeře vypadají ráno příšerně!
Prohřešek č. 2 Vynecháváte kondicionér
Máte pocit, že maska jednou týdně všechno zachrání? Nemusí. Kondicionér musí po mytí vlasové vlákno uhladit, usnadnit rozčesávání a omezit jeho poškozování třením. Patří hlavně tří od středních délek ke konečkům, nikoli automaticky na pokožku hlavy. Masku pak používejte jako intenzivnější péči podle potřeb vašich vlasů a návodu na konkrétním výrobku.
Prohřešek č. 3 Drhnete mokré vlasy ručníkem
Turban z ručníku a pořádně vydrbat? Raději ne. Mokré vlasy jsou náchylnější k mechanickému poškození, proto s nimi zacházejte obzvlášť jemně. Je vhodnější vodu z délek lehce vymačkat například bavlněnou plenou nebo rychleschnoucím ručníkem než vlasy silně třít.
Prohřešek č. 4 Na tepelnou ochranu myslíte až po fénování
Pak už bude pozdě. Pokud vlasy fénujete, žehlíte či kulmujete, vězte, že přípravek k tepelné ochraně musí přijít před působením tepla.
Prohřešek č. 5 Šampon aplikujete na celé vlasy
Šampon patří především k pokožce hlavy. Právě tam se hromadí maz, a zbytky stylingových přípravků. Délky není při každém mytí potřeba drhnout, většinou je dostatečně očistí pěna, která přes ně steče při oplachování. Šampon tedy volte dle pokožky hlavy, ne konečků. Klidně totiž můžete mít mastné kořínky a zároveň suché a lámavé délky.
Prohřešek č. 6 Všechno na sebe naplácáte
Maska, sérum, krém, olej… Více vlasové kosmetiky nemusí znamenat krásnější vlasy. Když jsou po péči zplihlé, slepují se nebo působí mastně, zkuste rutinu na pár mytí zjednodušit. Bezoplachové sérum určené na pokožku aplikujte ke kořínkům, přípravky na ochranu a uhlazení do délek. Začínejte lehčími přípravky a hutnější oleje vždy nechte až nakonec.
Prohřešek č. 7 Používáte suchý šampon místo mytí
Jednou mytí nestíháte a zachrání vás. Podruhé taky. A najednou se bez něj neobejdete. Suchý šampon ovšem vlasy skutečně neumývá, pouze pomůže pohltit mastnotu. Proto by měl zůstat nouzovým pomocníkem, ne náhradou klasického po umývání. Po větším množství stylingových prostředků je navíc nezbytné pokožku důkladně umýt, v případě potřeby klidně i dvojitým šamponováním.
Článek vznikl pro časopis Tina.