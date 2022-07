Nejdříve ta špatná zpráva. Pokud jste péči o vlasy celý rok podceňovala, dají se už předem považovat za ohrožený druh a pobyt na sluníčku jim dobře neudělá. Unavené vlasy jsou totiž automaticky náchylnější k poškození z UV záření a slané vody.

Jestli je máte přerostlé, s roztřepenými a poničenými konečky, zajděte si ještě před odjezdem na dovolenou ke kadeřníkovi na jejich zastřižení. Vlasy se zregenerují, budou odolnější.

Barvení odložte až na dobu po návratu z dovolené, působením slunečního záření by se vaše vytoužená barva mohla nechtěně změnit.

Pokrývka hlavy nutná

I když vám budou vlasy připadat v pohodě, hezky je schovejte pod čepici a ochraňujte přípravky s UVA/UVB faktorem. UV záření totiž úspěšně narušuje vlasový protein, vlas se otevírá, poškozuje a stává se křehký a lámavý.

K moři si pořiďte speciální řadu vlasových produktů určenou na letní péči, ta zahrnuje i šampony (zásadně bez sulfátů, které zbavují pokožku kožního mazu, logicky by se pak oslabily i vlasy), které dovedou lehce odstranit sůl a chlór.

Počítejte s tím, že si kštici budete mýt častěji, kromě šamponu proto určitě využijete i balzám a kúru. Nezapomínejte vtírat do konečků vlasový olejíček, aby byly řádně hydratované. Klidně ho před odchodem na pláž aplikujte po celé délce, bude fungovat jako maska.

Češte s mírou

Extra tip Po návratu z dovolené dopřejte vlasům výživnou masku smíchanou z kelímku bílého jogurtu, jednoho vejce a lžíce olivového oleje. Naneste ji na vlhké vlasy a nechte aspoň čtvrt hodiny působit. Opláchněte vodou a následně spláchněte roztokem vody a octa v poměru 2:1. Vlasy získají ztracený lesk.

Dobré je přibalit na cestu i nějaký přípravek na usnadnění rozčesávání, protože u moře obvykle fouká, a protože si do toho vlasy různě spínáte a namáčíte, lze očekávat kalamitu. Opatrně na to, vlasy by se pak mohly lámat! Proti tomu se dá bojovat kokosovým nebo arganovým olejem.

Také raději používejte hřebeny se širokými zuby a myslete na to, že vlasy jsou už tak namáhané, takže dopřát jim trochu neposedný look není od věci. Jestli chodíte do vody s vlasy staženými gumičkou, určitě si ji sundejte hned, jak doplavete. Mokré se mohou zapařit, což zase vede ke kvasinkovým infekcím.