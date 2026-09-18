Viníky aktuálního stavu kadeří jsou především slunce, vítr a voda, které vlasová vlákna oslabují, vysušují a „vysávají“ z nich barvu. Kromě hydratace je proto v tomto období velmi důležité zbavit vlasy usazených nečistot ze slané či chlorované vody, zastřihnout roztřepené konečky, popřípadě obnovit a oživit jejich barevný tón.
Řešení problémů s vlasy vždy začíná správnou péčí, přesněji výběrem vhodné pečující kosmetiky. Hledáme velkou dávku hydratace a výživy, a tak je možná na čase vyměnit dosavadní šampon a kondicionér.
Vybíráme šampon
Prvním krokem základní péče o vlasy je mytí, takže šampony. Jejich úkolem je odstranit z pokožky hlavy kožní maz, pot, nejrůznější nečistoty a zbytky stylingových přípravků.
Sotva vás bude jeden druh šamponu provázet celý život, den za dnem, rok za rokem. Výběr by vždy měl vycházet z aktuálního stavu vlasové pokožky, jejíž potřeby se mění z nejrůznějších důvodů.
Jak mýt? Šampon patří na pokožku hlavy a ke kořínkům vlasů. Délky vlasů obvykle nepotřebují při každém mytí (což je obvykle dvakrát až třikrát týdně) nějak zvlášť drhnout, stačí je jemně promnout.
Při aplikaci šamponu mějte vlasy úplně mokré. Napěňte v dlaních malé množství, podle délky vlasů od velikosti hrášku až po lískový oříšek. Šampon důkladně vmasírujte i do partie podél obličeje, kde bývají kadeře mastnější od používaných pleťových krémů, make-upů a dalších produktů.
Na konec konečky
Zničených a roztřepených konečků je třeba se rychle zbavit. Tím zabráníme dalšímu třepení vlasu do výšky. Následně pomůže správná hydratace a šetrná péče, která omezí další po poškození.
Rituály léta
Schovejte si léto, a hlavně jeho krásné vůně, do flakonů s tělovými a vlasovými spreji. Jejich prostřednictvím pak snadno přivoláte zpět příjemnou letní atmosféru a náladu. Spreje vás krásně provoní jemným, vzdušným závojem od hlavy, přesněji od vlasů, až k patě.
Konečky vlasů bývají často velmi suché. Jejich kondici můžeme vylepšit tím, když do nich budeme pravidelně vtírat regenerační oleje (například arganový) nebo speciální vlasová séra. Ty uzamknou vlhkost uvnitř vlasu. Prospěšné jsou i vyživující vlasové masky, a to alespoň jednou týdně.
Předejít třepení vlasů pomůže také důkladná ochrana speciálními přípravky proti teplu před fénováním, žehlením nebo kulmováním. Důležité je i jemné a opatrné zacházení s vlasy, zejména mokrými, při rozčesávání.
Víte, že...
... majitelky jemných vlasů by se měly ve vlasových přípravcích vyhnout silikonům. Ty obalí vlasová vlákna jako film a vyhladí jejich vnější vrstvu, takže se lesknou, ale... Zároveň ale zabraňují vstřebávání pečujících složek do vlasu, zatěžují ho a vyčerpávají.
... šampony se sulfáty obsahují silné tenzidy. Ty sice dobře odmašťují, tvoří pěnu a snadno smývají z vlasů nečistoty, silikony apod., mohou ale vysušovat a dráždit pokožku hlavy, způsobovat svědění, rychlejší vymývání barvy i lámaní vlasů.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.