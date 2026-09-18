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Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
11 fotografií
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat. Víte, jak jim dopřát to nejlepší?

Viníky aktuálního stavu kadeří jsou především slunce, vítr a voda, které vlasová vlákna oslabují, vysušují a „vysávají“ z nich barvu. Kromě hydratace je proto v tomto období velmi důležité zbavit vlasy usazených nečistot ze slané či chlorované vody, zastřihnout roztřepené konečky, popřípadě obnovit a oživit jejich barevný tón.

Řešení problémů s vlasy vždy začíná správnou péčí, přesněji výběrem vhodné pečující kosmetiky. Hledáme velkou dávku hydratace a výživy, a tak je možná na čase vyměnit dosavadní šampon a kondicionér.

Vybíráme šampon

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Prvním krokem základní péče o vlasy je mytí, takže šampony. Jejich úkolem je odstranit z pokožky hlavy kožní maz, pot, nejrůznější nečistoty a zbytky stylingových přípravků.

Sotva vás bude jeden druh šamponu provázet celý život, den za dnem, rok za rokem. Výběr by vždy měl vycházet z aktuálního stavu vlasové pokožky, jejíž potřeby se mění z nejrůznějších důvodů.

Jak mýt? Šampon patří na pokožku hlavy a ke kořínkům vlasů. Délky vlasů obvykle nepotřebují při každém mytí (což je obvykle dvakrát až třikrát týdně) nějak zvlášť drhnout, stačí je jemně promnout.

Při aplikaci šamponu mějte vlasy úplně mokré. Napěňte v dlaních malé množství, podle délky vlasů od velikosti hrášku až po lískový oříšek. Šampon důkladně vmasírujte i do partie podél obličeje, kde bývají kadeře mastnější od používaných pleťových krémů, make-upů a dalších produktů.

Na konec konečky

Zničených a roztřepených konečků je třeba se rychle zbavit. Tím zabráníme dalšímu třepení vlasu do výšky. Následně pomůže správná hydratace a šetrná péče, která omezí další po poškození.

Rituály léta

Schovejte si léto, a hlavně jeho krásné vůně, do flakonů s tělovými a vlasovými spreji. Jejich prostřednictvím pak snadno přivoláte zpět příjemnou letní atmosféru a náladu. Spreje vás krásně provoní jemným, vzdušným závojem od hlavy, přesněji od vlasů, až k patě.

Konečky vlasů bývají často velmi suché. Jejich kondici můžeme vylepšit tím, když do nich budeme pravidelně vtírat regenerační oleje (například arganový) nebo speciální vlasová séra. Ty uzamknou vlhkost uvnitř vlasu. Prospěšné jsou i vyživující vlasové masky, a to alespoň jednou týdně.

Předejít třepení vlasů pomůže také důkladná ochrana speciálními přípravky proti teplu před fénováním, žehlením nebo kulmováním. Důležité je i jemné a opatrné zacházení s vlasy, zejména mokrými, při rozčesávání.

Vyhlazující šampon s kakaovým máslem, 95 % přírodních složek, hydratuje a zabraňuje vysušování, cena 80 Kč
Beauty Born in Roma: Hair & Body Mist, kolekce čtyř esencí s nejpopulárnějšími ingrediencemi – kokos, karamel, vanilka a pistácie, vůně lze vrstvit, cena 1071 Kč
Krémové sérum na konečky vlasů Repair Rescue, omezuje lámání a třepení, vegan, cena 338 Kč
Fluid na roztřepené konečky s cukry z medu a výtažky z lněného semínka, cena 371 Kč
11 fotografií

Víte, že...

... majitelky jemných vlasů by se měly ve vlasových přípravcích vyhnout silikonům. Ty obalí vlasová vlákna jako film a vyhladí jejich vnější vrstvu, takže se lesknou, ale... Zároveň ale zabraňují vstřebávání pečujících složek do vlasu, zatěžují ho a vyčerpávají.

... šampony se sulfáty obsahují silné tenzidy. Ty sice dobře odmašťují, tvoří pěnu a snadno smývají z vlasů nečistoty, silikony apod., mohou ale vysušovat a dráždit pokožku hlavy, způsobovat svědění, rychlejší vymývání barvy i lámaní vlasů.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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