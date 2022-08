Vlasy si zaslouží minimálně stejnou péči, jakou věnujete své pleti. Ačkoliv se to nezdá, bývají často přetěžované. Denně musí odolávat stresu, stylingovým přípravkům, vlasovým žehličkám, kulmám nebo prostému faktu, že jsou (zase) barvené. Všechny tyhle zásahy vaše kadeře oslabují, a ty jsou pak náchylnější k poškození.

Jak tomu lze zamezit? Je důležité nejen vlasy citlivě kartáčovat a mýt, ale zároveň je ochránit před mechanickým poškozením ve spánku. O co konkrétně jde a jakých přešlapů se možná dopouštíte?

Jdete do postele s mokrou hlavou

Umýt si vlasy večer a pak mít ráno klid? Zní to rozumně, ale problém začíná, když si vlhké kadeře nevyfénujete a jdete spát s mokrou hlavou. „Já myslela, že to nevadí. Vždyť to stejně uschne,“ podivuje se naše čtenářka Jitka z Prachatic a přiznává, že takhle občas usíná: „Celý den běhám v zaměstnání, kolem dětí, manžela a domácnosti. Do postele se dostávám k půlnoci a jsem tak unavená, že sotva zvládnu sprchu. A nějaké fénování? Na to už opravdu nemám sílu.“

Jste na tom podobně jako Jitka? Podle kadeřníků byste měli vykřesat poslední zbytky síly a vlasy vysušit.

Když to neuděláte, hrozí vám, že se poškodí. Mokré vlasy jsou totiž extrémně křehké a několikahodinové převalování na polštáři je může polámat nebo rozštěpit. A to přece nechcete...

Tip: Lidský vlas je podobný vlněnému vláknu – rychle nasaje vodu, ale trvá delší dobu, než důkladně proschne. Proto pokud jdete spát s mokrou hlavou, je to stejné, jako kdybyste hodili svůj mokrý rolák do peřin. Do rána zaručeně neuschne! V případě vašich kadeří to navíc znamená riziko zapaření, zánětu a lupů. Kadeřníci proto doporučují, abyste si fénování naplánovali raději na odpoledne, případně na brzké ráno, aby vaše vlasy měly čas proschnout.

Co si dát k snídani Řecký jogurt: Je dobrý, zdravý, sytý a perfektní pro vaše vlasy. Obsahuje vitamin B5 který napomáhá lepšímu prokrvení hlavy. A výsledek? Vaše kadeře získají větší přísun živin a lépe porostou. Jogurt je i skvělou pojistkou proti vypadávání a řídnutí vlasů. Můžete si ho dát s müsli či samotný. Vajíčko: Ať už si ho dáte v jakékoliv formě (vařené, smažené, míchané), vždy vám prospěje. Obsahuje totiž velké množství bílkovin a železa, díky tomu pomáhá zamezit vypadávání vlasů a třepení konečků. Pár mandlí: Mandle jsou bohatým zdrojem zinku, který vlasy zpevní a redukuje jejich vypadávání.

Pokud hledáte nejšetrnější vysoušeč vlasů, sáhněte po modelu s ionizátorem, který reguluje správnou teplotu vzduchu, a tím pádem méně zatěžuje vlasy.

Dáváte dobrou noc v culíku

Nosíte culík, cop nebo drdol? Není divu! Vždyť je to pohodlnější, najednou vám nic nepadá do obličeje a nemusíte lovit vlasy v polévce. Což o to, účesy tohoto typu jsou skvělé na denní nošení, ale do postele jednoduše nepatří. I když máte vlasy jako rusalka, měli byste je večer rozčesat a nechat na noc volně rozpuštěné. Jinak hrozí, že se v gumičce zacuchají a polámou.

„Jednou jsem chtěla jít na večírek, kde byl chlapík, který se mi líbil. Kamarádka mi poradila, abych si přes noc zapletla copy na celé hlavě. Prý budu mít ráno krásné vlnité lokny jako mořská panna. Udělala jsem, co mi řekla, a druhý den jsem nevěřila svým očím! Vypadala jsem jako kudrnatá ovce! A ty chomáče potrhaných vlasů v gumičkách! V tu chvíli jsem nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet. Zkazilo mi to celý den. Už nic takového zkoušet nebudu,“ přiznává pětadvacetiletá blondýnka Pavla z Valašska.

Tip: Máte příliš dlouhé vlasy a potřebujete je na noc trochu zkrotit? Pak si je zapleťte do volného francouzského copu, který na konci zafixujete látkovou gumičkou.