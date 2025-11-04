Výživa
To, co jíme, se odráží i na zdraví našich vlasů. Pokud jim chybí důležité vitaminy a minerály, rychle to poznáme na jejich vzhledu a kvalitě.
Vsaďte proto na pestrost ovoce a zeleniny, vysoce kvalitní bílkoviny, jako jsou ryby, vejce, luštěniny a libové maso, zdravé tuky: ořechy, semínka, olivový a lněný olej, a na pitný režim.
„Pokud je vám mezi třiceti a čtyřiceti, jsou vaše vlasy většinou v nejlepší kondici. Zásobujte je dostatkem bílkovin (zdroj keratinu), železem, vitaminem B a biotinem. Kolem padesátého roku nastupují změny spojené s poklesem estrogenu. Vlasy můžou řídnout, být sušší, lámat se a šedivět, taky pokožka hlavy bývá citlivější. Do jídelníčku zařaďte bílkoviny, aminokyseliny, zinek, selen, měď, vitaminy skupiny B, omega3 mastné kyseliny, vitamin D a polyfenoly,“ radí vlasová stylistka Petra Kučera z Atelieru Vlasy od Petry.
Co možná nevíte