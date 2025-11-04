Vraťte vlasům sílu, vitalitu a mladistvý vzhled. Vyživte je i zevnitř

Stejně jako pleť stárne i naše kštice. Ztrácí lesk, pružnost i hustotu, roste pomaleji a snáz se poškodí. Naštěstí existuje cesta, jak ji dostat zpět do kondice – její součástí je výživa, cílená péče i používání šetrných stylingových pomůcek. Na nejlepší tipy jsme se zeptali odborníků.
Výživa

To, co jíme, se odráží i na zdraví našich vlasů. Pokud jim chybí důležité vitaminy a minerály, rychle to poznáme na jejich vzhledu a kvalitě.

Vsaďte proto na pestrost ovoce a zeleniny, vysoce kvalitní bílkoviny, jako jsou ryby, vejce, luštěniny a libové maso, zdravé tuky: ořechy, semínka, olivový a lněný olej, a na pitný režim.

„Pokud je vám mezi třiceti a čtyřiceti, jsou vaše vlasy většinou v nejlepší kondici. Zásobujte je dostatkem bílkovin (zdroj keratinu), železem, vitaminem B a biotinem. Kolem padesátého roku nastupují změny spojené s poklesem estrogenu. Vlasy můžou řídnout, být sušší, lámat se a šedivět, taky pokožka hlavy bývá citlivější. Do jídelníčku zařaďte bílkoviny, aminokyseliny, zinek, selen, měď, vitaminy skupiny B, omega3 mastné kyseliny, vitamin D a polyfenoly,“ radí vlasová stylistka Petra Kučera z Atelieru Vlasy od Petry.

Doplněk stravy pro podporu růstu vlasů Hair Revitalizing Complex
Maska pro zářivý lesk vlasů Lamellar Shine
Sprej pro ochranu před teplem Keratin Heat
Fén na vlasy pro profesionální úpravu Supersonic
Co možná nevíte

  • Změny po užívání doplňků se neprojeví hned, protože vlasy rostou v průměru jen asi o jeden centimetr za měsíc. První výsledky tak můžete čekat teprve po dvou až třech měsících.
  • Některé vitaminy a minerály navíc fungují v tandemu – třeba vitamin C zlepšuje vstřebávání železa, které je pro pevné vlasy klíčové.
  • Více taky neznamená vždy lépe: nadbytek vitaminu A nebo selenu může růst kštice naopak brzdit.


