Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

Autor:
To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
15 fotografií

Roztřepené konečky vlasů jsou důsledkem poškozené vnější ochranné vrstvy vlasu – kutikuly. Narušit ji může používání horkých nástrojů (fénování příliš teplým vzduchem), chemické poškození při barvení či trvalé, nešetrné česání nebo úprava vlasů a také vnější vlivy, jako sluneční záření, slaná mořská či chlorovaná bazénová voda, klimatizace, rychlé přechody z tepla do zimy a podobně.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Náchylnější jsou k třepení konečků zejména vlasy dlouhé, jemné, barvené a jinak namáhané.

Dopřáváte si večerní pleťovou rutinu, než jdete spát? Čištění obličeje, masku, séra, krémy?

Věnujete stejnou pozornost a pečlivost i noční péči o vlasy? Pokud ji nebudete odbývat, získají vlasy potřebnou hydrataci, výživu, ochranu, zlepší se jejich kvalita a zdraví.

Nestačí jen vlasy před spaním pročesat – i když i to je důležité. Během noci vlasy ocení vhodné vlasové přípravky, třeba oleje, séra, tonika, hydratační spreje, kúry, bezoplachové balzámy a kondicionéry. Ty mají většinou nemastné složení, takže se nemusíte bát o povlečení. Čtěte návody k použití noční vlasové kosmetiky – některá se ráno z vlasů vymývá, jiná ne.

Zkuste to bez nůžek

  • Odborníci většinou radí sáhnout po nůžkách, ale můžete udělat i něco jiného. Než jdete spát, vetřete jemně do konečků vlasů pár kapek vlasového oleje. Ten konečky zpevní, takže budou odolnější proti roztřepení.
  • Lámání a třepení vlasů můžete předcházet také tím, že budete spát na polštáři s hedvábným povlakem, po kterém kadeře lehce kloužou.

Žádné pevné sevření

Máte delší vlasy a na noc si je spínáte? To je správné, dlouhé vlasy by neměly „spát“ rozpuštěné, ale ani příliš silně sepnuté. Silné stažení vlasová vlákna oslabuje a ta se lámou. Chce to volnější účes – cop nebo culík – s měkkou gumičkou, která vlasy netahá a netlačí.

Vhodný je také volný drdol nahoře na hlavě. Úpravu vlasů na noc můžete využít také pro přirozený noční styling – ráno se vám pak mohou třeba příjemně vlnit.

Hydratační šampon na rostlinné bázi pro vlasy bez objemu, suché a pro suchou pokožku hlavy, cena 119 Kč
Sprej Lamellar Shine, pro zrcadlový lesk a hladkost, proti teplu až do 230 °C, cena 160 Kč
Krém pro zahuštění jemných vlasů redukuje krepatění, cena 250 Kč
Hydratační šampon pro suché a poškozené vlasy s kyselinou hyaluronovou, panthenolem a kofeinem, cena 386 Kč
15 fotografií

Vybírejte šampon pečlivě

Šampon na vlasy je běžný přípravek. Každý máme nějaký doma, ale možná ani nevíme jaký. Přitom šampon je základem vlasové péče a často spolurozhoduje o tom, v jaké kondici naše vlasy jsou. Při jeho výběru myslete na typ a také aktuální potřeby vlasů i pokožky hlavy a přizpůsobte jim složení šamponu. Pokud si nejste jistí, co vaše kadeře potřebují, poraďte se s kadeřníkem.

Stylingoví pomocníci

Dopřejte svým vlasům, aby k sobě poutaly pozornost, a nemusí to být jen tím, jak vypadají, ale také jak voní. Vlasové parfémy můžete začlenit do své každodenní péče. Většina z nich nejen voní, ale také vlasy hydratuje a vyživuje.

Výběr šamponu není složitý: mastné vlasy potřebují především složky regulující maz (například výtažky z citrusů, máty, tea tree, šalvěje, aktivní uhlí, jílové složky), suché a poškozené vlasy zase hydratační a regenerační složky (jako kyselina hyaluronová, rostlinné oleje, bambucké máslo, aloe vera, glycerin), barvené vlasy chtějí především ochranu barvy před vymýváním a podobně.

Naopak složky, kterým je dobré se vyhnout, jsou sulfáty, parabeny, ftaláty, ropné deriváty a další.

Nejběžnější jsou šampony tekuté, ale můžete mít i tuhé (koncentrované, neobsahují vodu), suché, práškové atd. Stačí si vybrat.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb

Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

Život na vysoké noze. Nosit jehly chce trénink, ale vyplatí se to

Život je moc krátký na to, abyste se, milé dámy, držely při zemi. Dodejte si sebevědomí a výšku, stačí jen nazout podpatky.

Rozešel se s vámi po esemesce? Důvodem nemusí být jen zbabělost a strach

Ukončit vztah vyžaduje pevné nervy. Ne každý je ale má, proto se stále více lidí loučí se svými partnery online nebo přes mobil. Stalo se to také vám?

Namaluj strom a já ti řeknu, jaký jsi. Co prozradí vaše kresba?

Tvar i velikost kresby o vás mnohé prozradí. Grafické uspořádání stromu totiž připomíná postavu člověka.

Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.

8. října 2025

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

7. října 2025

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

6. října 2025

Namaluj strom a já ti řeknu, jaký jsi. Co prozradí vaše kresba?

Tvar i velikost kresby o vás mnohé prozradí. Grafické uspořádání stromu totiž připomíná postavu člověka.

5. října 2025

Pravda, nebo milosrdná lež? Někdy je lepší mlžit a pravdu rozložit

Odmala slýcháte, že nemáte lhát, a kdybyste to udělali, byla by to hanba! Jenže s přibývajícími zkušenostmi člověk zjišťuje, že je vše trochu složitější. A jsou chvíle, kdy může pravda skutečně bolet.

4. října 2025

Rozešel se s vámi po esemesce? Důvodem nemusí být jen zbabělost a strach

Ukončit vztah vyžaduje pevné nervy. Ne každý je ale má, proto se stále více lidí loučí se svými partnery online nebo přes mobil. Stalo se to také vám?

3. října 2025

Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb

Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.

2. října 2025

Život na vysoké noze. Nosit jehly chce trénink, ale vyplatí se to

Život je moc krátký na to, abyste se, milé dámy, držely při zemi. Dodejte si sebevědomí a výšku, stačí jen nazout podpatky.

1. října 2025

Černá móda není smutná. Udělejte si ji svěží a elegantní

Trendy barvy přicházejí a odcházejí, ale černá zůstává. Nicméně neškodí kombinovat ji s dalšími odstíny – a které jiné spojení je klasičtější a oblíbenější než černo-bílé?

30. září 2025

Nejen pro sportovce. Batohy vynosíte i do města místo kabelky

Batohy už dávno nejsou jen součást turistického nebo sportovního vybavení. Městské batohy a batůžky umějí spolehlivě nahradit kabelky.

29. září 2025

Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit

O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.

28. září 2025

Kouzlo detailu. Přívěsky povýší kabelky na vyšší level elegance

Ozdobte svou kabelku originálním přívěskem a vdechněte jí jedinečný styl. Vsadíte na luxus, nebo na zvířecí roztomilost? Možností je nepočítaně.

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.