Roztřepené konečky vlasů jsou důsledkem poškozené vnější ochranné vrstvy vlasu – kutikuly. Narušit ji může používání horkých nástrojů (fénování příliš teplým vzduchem), chemické poškození při barvení či trvalé, nešetrné česání nebo úprava vlasů a také vnější vlivy, jako sluneční záření, slaná mořská či chlorovaná bazénová voda, klimatizace, rychlé přechody z tepla do zimy a podobně.
Náchylnější jsou k třepení konečků zejména vlasy dlouhé, jemné, barvené a jinak namáhané.
Dopřáváte si večerní pleťovou rutinu, než jdete spát? Čištění obličeje, masku, séra, krémy?
Věnujete stejnou pozornost a pečlivost i noční péči o vlasy? Pokud ji nebudete odbývat, získají vlasy potřebnou hydrataci, výživu, ochranu, zlepší se jejich kvalita a zdraví.
Nestačí jen vlasy před spaním pročesat – i když i to je důležité. Během noci vlasy ocení vhodné vlasové přípravky, třeba oleje, séra, tonika, hydratační spreje, kúry, bezoplachové balzámy a kondicionéry. Ty mají většinou nemastné složení, takže se nemusíte bát o povlečení. Čtěte návody k použití noční vlasové kosmetiky – některá se ráno z vlasů vymývá, jiná ne.
Zkuste to bez nůžek
Žádné pevné sevření
Máte delší vlasy a na noc si je spínáte? To je správné, dlouhé vlasy by neměly „spát“ rozpuštěné, ale ani příliš silně sepnuté. Silné stažení vlasová vlákna oslabuje a ta se lámou. Chce to volnější účes – cop nebo culík – s měkkou gumičkou, která vlasy netahá a netlačí.
Vhodný je také volný drdol nahoře na hlavě. Úpravu vlasů na noc můžete využít také pro přirozený noční styling – ráno se vám pak mohou třeba příjemně vlnit.
Vybírejte šampon pečlivě
Šampon na vlasy je běžný přípravek. Každý máme nějaký doma, ale možná ani nevíme jaký. Přitom šampon je základem vlasové péče a často spolurozhoduje o tom, v jaké kondici naše vlasy jsou. Při jeho výběru myslete na typ a také aktuální potřeby vlasů i pokožky hlavy a přizpůsobte jim složení šamponu. Pokud si nejste jistí, co vaše kadeře potřebují, poraďte se s kadeřníkem.
Stylingoví pomocníci
Dopřejte svým vlasům, aby k sobě poutaly pozornost, a nemusí to být jen tím, jak vypadají, ale také jak voní. Vlasové parfémy můžete začlenit do své každodenní péče. Většina z nich nejen voní, ale také vlasy hydratuje a vyživuje.
Výběr šamponu není složitý: mastné vlasy potřebují především složky regulující maz (například výtažky z citrusů, máty, tea tree, šalvěje, aktivní uhlí, jílové složky), suché a poškozené vlasy zase hydratační a regenerační složky (jako kyselina hyaluronová, rostlinné oleje, bambucké máslo, aloe vera, glycerin), barvené vlasy chtějí především ochranu barvy před vymýváním a podobně.
Naopak složky, kterým je dobré se vyhnout, jsou sulfáty, parabeny, ftaláty, ropné deriváty a další.
Nejběžnější jsou šampony tekuté, ale můžete mít i tuhé (koncentrované, neobsahují vodu), suché, práškové atd. Stačí si vybrat.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.