Vlasy jsou zrcadlem našeho života. Ukážou, co jíte i co děláte

Odrážejí se v nich však nejen naše činy v minulých dnech, ale i naše zdraví. Vlasy jsou vlastně takovým zrcadlem toho, co se s námi a v nás děje. Pečujete dobře o své „zrcadlo“?

Často řešíme délku či barvu vlasů a na to, co je ještě důležitější, zapomínáme. Proměnlivé totiž jsou – a to často aniž chceme – také jejich množství, kvalita a zdraví.

A posledně jmenovaná tři kritéria se mění nejen třeba s ročními obdobími, ale i s celkovou kondicí a pohodou našeho organismu, hormonální rovnováhou i s postupujícím věkem. Když nejsme v pohodě my, nejsou v pohodě ani naše vlasy. A ty neváhají dávat to na první pohled najevo.

Vzpurné kudrny

Vlnité a kudrnaté vlasy se líbí, lidé je hodnotí jako sexy a řada žen po nich touží. Jejich majitelky by ovšem mohly vyprávět, jaké potíže s kudrnami mohou být. Často jsou velmi suché a porézní, mají hrubší strukturu a méně se lesknou.

Jak vlnité, tak i kudrnaté vlasy potřebují hlavně hydrataci, výživu a přípravu na další úpravu. Hledejte produkty pečující i stylingové, které vlasy nejen zvlhčují, ale také je zkrotí a zregenerují, a to jak přírodní, tak po trvalé. Velmi dobře reagují na péči pomocí olejů.

Pozor při mytí kudrnatých vlasů. Jejich sušení by mělo být velmi citlivé. Pokud je fénujete, nastavte nižší teplotu. Kudrnaté i vlnité vlasy rozčesávejte buď pouze mokré, nebo vůbec, češte od konečků až ke kořínkům a po jednotlivých pramenech. Používejte hřeben na kudrny s širokými zuby.

Než přijde šampon

Svou vlasovou rutinu už nemáte jak a čím vylepšit? A znáte šamponovou péči? Je to intenzivní oplachová péče, která se na vlasy aplikuje ještě před použitím šamponu, kdy jsou vlasy propustnější a umožňují snazší vstřebávání důležitých látek pro dosažení intenzivní hloubkové obnovy vlasových vláken. Produkt se aplikuje na mokré vlasy, nechá se pár minut působit a poté důkladně opláchne. Pak teprve přijde na řadu šampon.

Osvěžte si účes

Rozzářit jarní dny, osvěžit váš účes a dodat styl každému jarnímu outfitu vám mohou pomoci i gumičky do vlasů a další vlasové ozdoby. Vybírejte takové, které budou k vašim vlasům šetrné.

Velkou nepříjemností, která pronásleduje všechny, kdo mají barvené vlasy, jsou odrosty. Pomáhá jen pravidelné barvení. Občas se ale hodí pomocník, který vám pomůže zakrýt odrosty kdykoli a kdekoli.

Náš tip Potěšte pokožku své hlavy a vyzkoušejte stimulující kartáč. Odstraňuje odumřelé kožní buňky a zbytky produktů, zlepšuje průtok krve a distribuuje v kůži živiny, posiluje zážitek z mytí vlasů. Přidání masáže pokožky hlavy do pečujícího rituálu přináší několik výhod s krátkodobými i dlouhodobými výsledky. Oceníte také uvolňující účinky, protože při masáži pokožky hlavy se uvolňuje oxytocin, tzv. hormon lásky, který pomáhá zmírnit napětí v hlavě a krku.

Suchá kůže je problém

Problém působí nejen suché vlasy, ale také suchá kůže na hlavě. Vlasová pokožka však nebývá jen suchá, ale obvykle i poškozená. Její kožní bariéra je narušená, a proto nedokáže udržet potřebnou vlhkost.

Příčinou může být roční období, ale třeba i časté či nedbalé umývání vlasů, nevhodná vlasová péče nebo kosmetika atd.

Na přílišnou suchost pokožky hlavy mohou zareagovat mazové žlázy zvýšenou produkcí mazu. Mazem se živí kvasinková houba Malassezia. Žije přirozeně na pokožce hlavy, ale asi u poloviny populace působí problémy.

Něco extra

Je právě ta doba, kdy je záhodno dopřát vlasům extra péči v podobě masky. Používejte ji podle potřeby. Máte-li vlasy hodně vysušené a poškozené, pak alespoň jednou týdně. Jakmile se jejich stav zlepší, postačí maska jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc. Pokud není v návodu na použití uvedeno jinak, aplikujte masku do délek vlasů a do konečků, ne až ke kořínkům.