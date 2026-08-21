Správná péče je klíčem ke krásným vlasům. Jak ale o ně pečovat, aby byly zdravé, lesklé, vitální a nepadaly? A jak to dělali naši předkové, kteří se o ně také museli starat?
Umýt si jen vlasy šamponem nestačí. Správná péče je důležitá pro růst, ale i celkovou kvalitu vlasu. Vitální, pružné a hladké kadeře vám hned uberou několik let, se zplihlým účesem, unavenými vlasy a roztřepenými konečky budete vypadat mdle a ztrápeně.
Vlasy obsahují informace o všem, co se kdy ve vašem krevním oběhu nacházelo, a to včetně léků, antibiotik, alkoholu, káv, vitaminů či minerálů.
Nejčastější příčinou vypadávání vlasů jsou rodinné dispozice a genetická výbava, ale i množství hormonů, špatné návyky, jako je kouření a pití alkoholu.
Naopak zdravá výživa pomáhá kvalitě vlasů. Podle jedné studie se vyplatí konzumovat syrovou zeleninu a bylinky, hlavně petržel, bazalku a listovou zeleninu více než třikrát týdně.
Další studie zase potvrdila růst nových kvalitních vlasů díky cibulové šťávě. Nemá se však konzumovat, ale natírat na pokožku hlavy až dvakrát denně, důvodem je vysoký obsah síry.
Správné mytí vlasů
- Používejte jen vlažnou vodu.
- Zvolte šampon, který jim udělá dobře (tedy jiný na mastné, jiný na suché, jiný na barvené vlasy atd.)
- Nanášejte ho od kořínků až ke konečkům a pokračujte jemnou masáží hlavy i vlasů – nedrbejte je a nepřehazujte kštici sem a tam.
- Po umytí šampon opláchněte a postup znovu opakujte, udělá se bohatá pěna.
- Následně naneste kondicionér, zase jemně, kadeře můžete rozčesat, aby přípravek vyživil skutečně každý vlas.
- Kondicionér nechte působit aspoň několik minut (ale klidně i pár hodin nebo celou noc), nejlepších výsledků dosáhnete, když hlavu zabalíte do turbanu z ručníku.
- Pak vlasy důkladně opláchněte vlažnou vodou dočista.
- Vysušte šetrně ručníkem a rozčesejte – to je ten pravý čas nanést na ně výživu, vlasové tonikum a podobně.
- Kadeře nechte chvilku proschnout, pak teprve fénujte, případně jinak upravte, použít lze gel, olej, vosk, tužidlo, lak na vlasy…
7 tipů na doma
Potřebujete: 1 dcl olivového oleje, deset kapek levandulového oleje
Promíchejte, vmasírujte do pokožky hlavy a nechte působit čtvrt hodiny, nakonec smyjte šamponem.
Potřebujete: šťávu z citronu, deset kapek tea tree oleje, tři lžíce olivového oleje
Suroviny smíchejte a vetřete do umytých vlasů. Nechte 20 minut účinkovat, pak kadeře spláchněte vlažnou vodou a umyjte je jako vždycky.
Potřebujete: šťávu z citronu, litr vlažné vody
Šťávu z jednoho citronu smíchejte s litrem vlažné vody a tekutinu vmasírujte do vlasů. Nechte působit 20 až 30 minut a spláchněte vlažnou vodou. Nakonec umyjte hlavu jako obvykle.
Potřebujete: dvě lžíce mleté kávy, tři lžíce olivového oleje, žloutek
Všechny přísady spojte a masku naneste na suché kadeře, nechte ji působit asi půl hodiny a důkladně spláchněte vlažnou vodou. Pak vlasy běžným způsobem umyjte.
Potřebujete: lžíci kokosového oleje, lžíci mleté skořice
Ingredience promíchejte a kašičku naneste do vlasů. Obalte je potravinářskou fólií a zhruba půl hodinky relaxujte. Masku pečlivě spláchněte vlažnou vodou a hlavu umyjte šamponem.
Potřebujete: zralé avokádo, půl hrnečku mléka, lžíci mandlového oleje
Vidličkou rozmačkejte avokádo, přidejte mléko a mandlový olej, směs promíchejte a naneste do vlasů. Zhruba po 20 minutách spláchněte, vlasy umyjte a kochejte se výsledkem.
Potřebujete: zralý banán, vajíčko, lžíci medu, 125ml světlého piva
Rozmačkejte banán, přidejte vajíčko, med, pivo a vše smíchejte. Masku naneste na vlasy a asi 5 minut masírujte. Počkejte minimálně hodinu a spláchněte vlažnou vodou. Pak hlavu umyjte a účes upravte.
Článek vznikl pro speciál časopisu Tina.