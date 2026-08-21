Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlasy jsou ozdobou ženy. Pečujte o ně správně, jen umýt a vyfoukat nestačí


Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

O vlasy je třeba pečovat v každém věku, v každém prostředí a v každém čase. I teď. Správné postupy vám vrátí bujné kadeře, které budou vaší ozdobou.

Správná péče je klíčem ke krásným vlasům. Jak ale o ně pečovat, aby byly zdravé, lesklé, vitální a nepadaly? A jak to dělali naši předkové, kteří se o ně také museli starat?

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Umýt si jen vlasy šamponem nestačí. Správná péče je důležitá pro růst, ale i celkovou kvalitu vlasu. Vitální, pružné a hladké kadeře vám hned uberou několik let, se zplihlým účesem, unavenými vlasy a roztřepenými konečky budete vypadat mdle a ztrápeně.

Vlasy obsahují informace o všem, co se kdy ve vašem krevním oběhu nacházelo, a to včetně léků, antibiotik, alkoholu, káv, vitaminů či minerálů.

Nejčastější příčinou vypadávání vlasů jsou rodinné dispozice a genetická výbava, ale i množství hormonů, špatné návyky, jako je kouření a pití alkoholu.

Naopak zdravá výživa pomáhá kvalitě vlasů. Podle jedné studie se vyplatí konzumovat syrovou zeleninu a bylinky, hlavně petržel, bazalku a listovou zeleninu více než třikrát týdně.

Další studie zase potvrdila růst nových kvalitních vlasů díky cibulové šťávě. Nemá se však konzumovat, ale natírat na pokožku hlavy až dvakrát denně, důvodem je vysoký obsah síry.

Správné mytí vlasů

  • Používejte jen vlažnou vodu.
  • Zvolte šampon, který jim udělá dobře (tedy jiný na mastné, jiný na suché, jiný na barvené vlasy atd.)
  • Nanášejte ho od kořínků až ke konečkům a pokračujte jemnou masáží hlavy i vlasů – nedrbejte je a nepřehazujte kštici sem a tam.
  • Po umytí šampon opláchněte a postup znovu opakujte, udělá se bohatá pěna.
  • Následně naneste kondicionér, zase jemně, kadeře můžete rozčesat, aby přípravek vyživil skutečně každý vlas.
  • Kondicionér nechte působit aspoň několik minut (ale klidně i pár hodin nebo celou noc), nejlepších výsledků dosáhnete, když hlavu zabalíte do turbanu z ručníku.
  • Pak vlasy důkladně opláchněte vlažnou vodou dočista.
  • Vysušte šetrně ručníkem a rozčesejte – to je ten pravý čas nanést na ně výživu, vlasové tonikum a podobně.
  • Kadeře nechte chvilku proschnout, pak teprve fénujte, případně jinak upravte, použít lze gel, olej, vosk, tužidlo, lak na vlasy…

7 tipů na doma

Když dodržíte pár pravidel, vlasy se vám odmění skvělou kondicí.
  • Vzpruha pro vlasy

Potřebujete: 1 dcl olivového oleje, deset kapek levandulového oleje

Promíchejte, vmasírujte do pokožky hlavy a nechte působit čtvrt hodiny, nakonec smyjte šamponem.

  • Na mastné vlasy

Potřebujete: šťávu z citronu, deset kapek tea tree oleje, tři lžíce olivového oleje

Suroviny smíchejte a vetřete do umytých vlasů. Nechte 20 minut účinkovat, pak kadeře spláchněte vlažnou vodou a umyjte je jako vždycky.

  • Na lupy

Potřebujete: šťávu z citronu, litr vlažné vody

Šťávu z jednoho citronu smíchejte s litrem vlažné vody a tekutinu vmasírujte do vlasů. Nechte působit 20 až 30 minut a spláchněte vlažnou vodou. Nakonec umyjte hlavu jako obvykle.

  • Na suché vlasy

Potřebujete: dvě lžíce mleté kávy, tři lžíce olivového oleje, žloutek

Všechny přísady spojte a masku naneste na suché kadeře, nechte ji působit asi půl hodiny a důkladně spláchněte vlažnou vodou. Pak vlasy běžným způsobem umyjte.

  • Pro růst

Potřebujete: lžíci kokosového oleje, lžíci mleté skořice

Ingredience promíchejte a kašičku naneste do vlasů. Obalte je potravinářskou fólií a zhruba půl hodinky relaxujte. Masku pečlivě spláchněte vlažnou vodou a hlavu umyjte šamponem.

  • Pro lesk

Potřebujete: zralé avokádo, půl hrnečku mléka, lžíci mandlového oleje

Vidličkou rozmačkejte avokádo, přidejte mléko a mandlový olej, směs promíchejte a naneste do vlasů. Zhruba po 20 minutách spláchněte, vlasy umyjte a kochejte se výsledkem.

  • Pro objem

Potřebujete: zralý banán, vajíčko, lžíci medu, 125ml světlého piva

Rozmačkejte banán, přidejte vajíčko, med, pivo a vše smíchejte. Masku naneste na vlasy a asi 5 minut masírujte. Počkejte minimálně hodinu a spláchněte vlažnou vodou. Pak hlavu umyjte a účes upravte.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jen s plavkami nevystačíte, vytvořte si na dovolenou chytré outfity

Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou...

Možná jsou vaše volné dny už za vámi nebo se na dovolenou teprve chystáte. Podívejte se, jaké kousky by ve vašem letním kufru rozhodně neměly chybět.

Potíte se ze stresu? Víme, jak na tuto nepříjemnost elegantně vyzrát

Ilustrační snímek

Stres a vypjaté emoce zatíží nejen vaši psychiku, ale i tělo, které se začne potit. Co s tím?

Chlazení nezbytné: v létě si zvolte chytré materiály jako len či hedvábí

Černý hedvábný top, cena 3900 Kč

Jak přežít tropy a vypadat pořád dobře? Musíte na to jít chytře, zbytečně se nepřehřát a nosit to, co chladí.

Jak na cizí jazyky? Pusťte si seriál, učte se denně, mluvte si pro sebe

Ilustrační snímek

Nejdou vám jazyky? Dá se to změnit! Někteří lidé se učí cizí jazyk roky, a pořád mají pocit, že nic neumí. Zapomínají slovíčka, bojí se mluvit, a tak to vzdají. A přitom třeba jen nevědí, jak na to....

Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?

Ilustrační snímek

Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...

Vlasy jsou ozdobou ženy. Pečujte o ně správně, jen umýt a vyfoukat nestačí

Ilustrační snímek

O vlasy je třeba pečovat v každém věku, v každém prostředí a v každém čase. I teď. Správné postupy vám vrátí bujné kadeře, které budou vaší ozdobou.

21. srpna 2026

Zmrzlina na břehu Lipna

Komerční sdělení
Zmrzlina na břehu Lipna.

V Cafe du Lac vzniká z opravdových surovin.

20. srpna 2026

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.

Kavárna v obchodním centru Géčko je vůbec prvním Starbucks Drive Thru v České republice.

20. srpna 2026

Namíchejte si zeleninový koktejl. S okurkou budete krásná a hydratovaná

Ilustrační snímek

Kosmetické přípravky s výtažkem z okurky oceníte zejména v létě, kdy se pokožka více mastí, ale zároveň potřebuje dodat vláhu a ulevit od horka i slunečních paprsků.

20. srpna 2026

Co potřebuje pes, který celý život pomáhá lidem?

Komerční sdělení
Co potřebuje pes, který celý život pomáhá lidem?

O respektu a férovém přístupu při výcviku asistenčních psů se Zuzanou Daušovou z organizace Helppes.

19. srpna 2026

Chlazení nezbytné: v létě si zvolte chytré materiály jako len či hedvábí

Černý hedvábný top, cena 3900 Kč

Jak přežít tropy a vypadat pořád dobře? Musíte na to jít chytře, zbytečně se nepřehřát a nosit to, co chladí.

19. srpna 2026

Potíte se ze stresu? Víme, jak na tuto nepříjemnost elegantně vyzrát

Ilustrační snímek

Stres a vypjaté emoce zatíží nejen vaši psychiku, ale i tělo, které se začne potit. Co s tím?

18. srpna 2026

Jak na cizí jazyky? Pusťte si seriál, učte se denně, mluvte si pro sebe

Ilustrační snímek

Nejdou vám jazyky? Dá se to změnit! Někteří lidé se učí cizí jazyk roky, a pořád mají pocit, že nic neumí. Zapomínají slovíčka, bojí se mluvit, a tak to vzdají. A přitom třeba jen nevědí, jak na to....

17. srpna 2026

Jen s plavkami nevystačíte, vytvořte si na dovolenou chytré outfity

Tankiny představují ideální kompromis mezi klasickými plavkami a tričkem. Jsou...

Možná jsou vaše volné dny už za vámi nebo se na dovolenou teprve chystáte. Podívejte se, jaké kousky by ve vašem letním kufru rozhodně neměly chybět.

16. srpna 2026

Nikdo nemá právo soudit naše těla. Jak se úspěšně bránit bodyshamingu?

Ilustrační snímek

Stále častěji se v éteru objevuje pojem bodyshaming – výraz složený ze slov body (tělo) a shame (stud). Jedná se o formu šikany zaměřenou na vzhled. Proč by nemělo být tabu o ní mluvit? A kam až může...

15. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Svěží krása pro léto: potřebujete mlhu, bylinky nebo zelený čaj

Ilustrační snímek

Vedro a zase vedro! Znáte to, když slunce pálí, je těžké udržet make-up v pohodě, pleť v top kondici a tělo v klidu. Naštěstí existují jednoduché triky, které umí osvěžit lépe než mávání časopisem...

14. srpna 2026

Pořiďte si dokonalé kosmetické trio na léto: mlha, ochrana a poopalovák

Ilustrační snímek

Každá máme pár kosmetických přípravků, bez nichž se neobejdeme v každodenním kolotoči, ani na dovolené. Patří k těm vašim i naše letní trio? Pokud ne, určitě ho tam zařaďte.

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.