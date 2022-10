Ačkoliv pořád vládne řada stereotypů týkajících se barvy vlasů (a blondýnky z toho vždycky vyjdou nejhůř), něco na tom, co se traduje, možná bude. Říká se, že čím je žena starší, tím světlejší vlasy by měla mít. Není to jen proto, že v blond kštici méně září šediny, ale hlavně z toho důvodu, že černá nechtěně přidává roky navíc.

Mít na hlavě jednolitou helmu ale není to, co byste si přála. Takové zesvětlení je minulostí, aktuálně jsou žádané spíš barevné kombinace, které vykreslí texturu, a přirozeně do sebe zapadnou. Zesvětlení by mělo být jemné, nenápadné, v podstatě jako od sluníčka.

Je to dáno i tím, že hladký styling delších vlasů už také není tak in jako dřív, teď je to spíš o vlnách a rozcuchu. V něm mají prosvětlené kadeře šanci zazářit.

Než se odhodláte k návštěvě kadeřníka a poručíte si změnu, zkuste nápad aplikovat nejdřív šetrně přírodní cestou.

Světlovlásky

Dostat do blond vlasů lesk a trošku světlejší barvy není nikterak složité. Jednoduchý oplach, který vlasy přirozeně prosvětlí, vytvoříte z hrstky šafránu, půlky citronu a jednoho šálku heřmánkového čaje. Heřmánek a šafrán spaříte horkou vodou, necháte je půl hodiny odstát a po přidání citronové šťávy ho použijete jako finální oplach po umytí vlasů.

Pro intenzivnější odstín můžete použít přímo citronovou šťávu, kterou nanesete na některé prameny a vyrazíte na sluníčko.

Další možností je vyrobit si přímo zesvětlovač tvořený lžící medu, dvěma lžícemi octa a jednou lžící olivového oleje. Ingredience smíchejte, nechte chvilku odstát a pak je naneste na vlasy jako masku. Po čtvrt hodince je možné ji opláchnout a prozkoumat výsledky.

Tmavovlásky

Nečekejte dramatické změny, přirozené barevné odlesky ale při pravidelném používání vidět budou. Budete potřebovat jeden sáček černého čaje, hrst lístků sušené šalvěje, jednu lžíci vinného octa a dvě kapky rozmarýnového éterického oleje. Nejprve čaj a šalvěj zalijte dvěma šálky horké vody a nechte zhruba půl hodiny louhovat. Přidejte zbylé ingredience a až si umyjete vlasy, opláchněte je výluhem.

Extra tip Zářivě bílé vlasy jsou dnes u zralých žen velmi oblíbené. Jestli už vám šediny pokryly celou hlavu, nebojte se je ukázat. Jejich šmrnc zdůrazníte speciálními šampony a péčí pro šedivé vlasy.

Další variantou je zapojit skořici. Když se spojí s vaječnými žloutky, získáte přípravek dva v jednom – výživnou masku a k tomu zesvětlovač. Nanášejte na vlhké vlasy, na hlavu si potom dejte igelitovou čepici nebo jednotlivé prameny zabalte do potravinářské fólie, následně smyjte.

Na zesvětlení se hodí také sůl, respektive solný roztok připravený v poměru jeden díl soli na pět dílů vody. Do něj namočíte na čtvrt hodiny vybrané pramínky vlasů a poté je opláchnete.

Co chtít u kadeřníka?

Ombré se hodí pro ty, co nemají na návštěvu kadeřníka každých šest až osm týdnů čas. Prosvětlí se totiž jen konce vlasů, takže „odrosty“ máte už od začátku a není potřeba je nijak řešit. Problém tkví jen v tom, že ne pro všechny je tato technika vhodná. Pokud máte hodně tmavé vlasy a budete chtít blond konečky, vznikne tvrdý přechod, a to nevypadá dobře. Nepovedené ombré nosila svého času na hlavě Ivana Gottová, ale ta se po vlně kritiky rychle vrátila ke klasické barvě.

Balayage je slovo pocházející z francouzštiny, kde značí výraz „zametat“. To je dáno tím, jak se nanáší zesvětlující emulze. Místo oddělování jednotlivých pramenů kadeřník jen namáčí štětec a doslova s ním „zametá“ na hlavě. Výsledek je vždy originální, přechody barev působí přirozeně. Vše ale záleží hlavně na zručnosti kadeřníka, na tom, jak si osvojil freestylový způsob barvení a odbarvování. Balayage vyhledávají hodně brunetky a ženy s přirozeným odstínem vlasů v barvě slámy. Balayage milují i celebrity. Třeba Olivia Wilde, Jessica Alba nebo Halle Berry.

Melír je klasikou. Vyloženě hrubé pruhy se dnes už tolik nenosí, i zde se kadeřníci snaží jít vstříc přirozenosti. Pomocí melírovací čepice nebo oddělování pramínků a jejich následným odbarvováním v alobalu se dají vytvořit velmi příjemné zesvětlené kreace. Zesvětlení je možné i o několik odstínů. Odbarvuje se od kořínků, odrosty se přiznávají nebo i zvýrazňují. Fanynkami melíru jsou například Beyoncé nebo Jennifer Lopez.