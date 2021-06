Kúra s kokosovým olejem

V čem vám prospěje: Kokosový olej by v žádné domácnosti neměl chybět. Má totiž multifunkční použití. Využijete ho v kuchyni (krásně voní, dobře chutná a při smažení se nepřipaluje!), je skvělý na ošetření suché pleti, ale prospívá i vlasům. Olej totiž obsahuje hydratační složky, které pronikají hluboko do vašich kadeří a dodají jim potřebnou vláhu.

Jak na to: Kokosový olej lehce zahřejte a vetřete do suchých vlasů těsně před tím, než půjdete do sprchy. Olej nechte 20 minut působit a poté vlasy umyjte klasicky šamponem. Budou jemnější, lesklejší a odolnější proti poškození.