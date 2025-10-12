Které typy hyperpigmentace se nejčastěji objevují u dospělých a jaké jsou příčiny jejich vzniku?
Nejběžnější jsou tři hlavní typy, které se liší jak charakteristikou, tak příčinami vzniku. Stárnoucí kůži často trápí takzvané stařecké skvrny. Tyto tmavé, ploché pigmentace se objevují především u lidí po čtyřicítce na místech nejvíce vystavených slunečnímu záření – na obličeji nebo hřbetech rukou. Vznikají v důsledku dlouhodobého působení UV záření.
Dalším typem je melasma – pigmentace, která postihuje hlavně ženy. Typicky se objevuje v těhotenství, při užívání hormonální antikoncepce či v menopauze, kdy hormonální změny v kombinaci se slunečním zářením vedou k nadměrné pigmentaci. Projevuje se nepravidelnými, často symetrickými mapami na čele, tvářích a nad horním rtem.
Třetí skupinou jsou pozánětlivé hyperpigmentace, které vznikají například po akné, ekzémech, poraněních či popáleninách. Příčinou bývá zvýšená aktivita pigmentových buněk v místech, kde došlo k zánětu. Tento typ postihuje všechny věkové skupiny a běžně přetrvává i po odeznění základního problému.
Jaké dermatologické či estetické procedury jsou nejúčinnější při odstraňování pigmentových skvrn a jak fungují?
Jsou to především laserové zákroky. Mezi nejčastěji používané lasery patří IPL neboli intenzivní pulzní světlo, Nd:YAG, CO2 a Q-switch s různými vlnovými délkami, které umožňují ošetření pigmentu v různých hloubkách kůže. Tyto procedury jsou efektivní, šetrné a stále oblíbenější volbou při péči o sjednocenou pleť.
Jak by měla vypadat domácí péče o pokožku, pokud řešíme tento problém?
Na podzim a v zimě se zaměřte především na důkladnou hydrataci, ochranu a regeneraci. Ačkoli je sluneční záření na podzim méně intenzivní, je i v této době nezbytné používat denní krémy s vysokým ochranným faktorem. Doporučuju zařadit taky přípravky s aktivními látkami, které pomáhají redukovat pigmentové skvrny, například vitamin C nebo ovocné kyseliny v nízkých koncentracích. Taková péče podpoří sjednocení tónu pleti a dodá jí zdravý vzhled i v chladnějších měsících.
Existují nové trendy nebo inovace v léčbě hyperpigmentace?
Ano, mezi nejmodernější patří pikosekundové lasery, které rozbíjejí pigment na extrémně malé částice. Díky velmi krátkým pulzům je minimalizováno poškození okolní tkáně, což zajišťuje šetrnější a zároveň efektivnější ošetření.
Velmi populární jsou taky kombinace různých laserových zákroků, které umožňují cíleně ošetřit pigmentaci v různých hloubkách kůže a dosáhnout tak lepších výsledků. Tyto inovace představují velký posun v péči o pokožku a dosažení rovnoměrné pigmentace.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.