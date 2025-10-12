Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a zjistili, co nejvíce funguje nejen při domácí péči.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Nivea

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií

Které typy hyperpigmentace se nejčastěji objevují u dospělých a jaké jsou příčiny jejich vzniku?
Nejběžnější jsou tři hlavní typy, které se liší jak charakteristikou, tak příčinami vzniku. Stárnoucí kůži často trápí takzvané stařecké skvrny. Tyto tmavé, ploché pigmentace se objevují především u lidí po čtyřicítce na místech nejvíce vystavených slunečnímu záření – na obličeji nebo hřbetech rukou. Vznikají v důsledku dlouhodobého působení UV záření.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Dalším typem je melasma – pigmentace, která postihuje hlavně ženy. Typicky se objevuje v těhotenství, při užívání hormonální antikoncepce či v menopauze, kdy hormonální změny v kombinaci se slunečním zářením vedou k nadměrné pigmentaci. Projevuje se nepravidelnými, často symetrickými mapami na čele, tvářích a nad horním rtem.

Třetí skupinou jsou pozánětlivé hyperpigmentace, které vznikají například po akné, ekzémech, poraněních či popáleninách. Příčinou bývá zvýšená aktivita pigmentových buněk v místech, kde došlo k zánětu. Tento typ postihuje všechny věkové skupiny a běžně přetrvává i po odeznění základního problému.

Jaké dermatologické či estetické procedury jsou nejúčinnější při odstraňování pigmentových skvrn a jak fungují?
Jsou to především laserové zákroky. Mezi nejčastěji používané lasery patří IPL neboli intenzivní pulzní světlo, Nd:YAG, CO2 a Q-switch s různými vlnovými délkami, které umožňují ošetření pigmentu v různých hloubkách kůže. Tyto procedury jsou efektivní, šetrné a stále oblíbenější volbou při péči o sjednocenou pleť.

Jak by měla vypadat domácí péče o pokožku, pokud řešíme tento problém?
Na podzim a v zimě se zaměřte především na důkladnou hydrataci, ochranu a regeneraci. Ačkoli je sluneční záření na podzim méně intenzivní, je i v této době nezbytné používat denní krémy s vysokým ochranným faktorem. Doporučuju zařadit taky přípravky s aktivními látkami, které pomáhají redukovat pigmentové skvrny, například vitamin C nebo ovocné kyseliny v nízkých koncentracích. Taková péče podpoří sjednocení tónu pleti a dodá jí zdravý vzhled i v chladnějších měsících.

Raději bílé a bez teček. Kult snědé kůže je nezdravý, míní dermatoložka

Existují nové trendy nebo inovace v léčbě hyperpigmentace?
Ano, mezi nejmodernější patří pikosekundové lasery, které rozbíjejí pigment na extrémně malé částice. Díky velmi krátkým pulzům je minimalizováno poškození okolní tkáně, což zajišťuje šetrnější a zároveň efektivnější ošetření.
Velmi populární jsou taky kombinace různých laserových zákroků, které umožňují cíleně ošetřit pigmentaci v různých hloubkách kůže a dosáhnout tak lepších výsledků. Tyto inovace představují velký posun v péči o pokožku a dosažení rovnoměrné pigmentace.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Sérum s vitaminem C Eva Skin Clinic, cen 400 Kč
Pleťový krém proti tmavým skvrnám Luminous 630 SPF 50, cena 500 Kč
Sjednocující a regenerační sérum pro eliminaci pigmentových skvrn Brightening Face Serum, cena 2085 Kč, envytherapy.com
Rozjasňující čisticí gel Anti-Pigment, cena 440 Kč
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

Namaluj strom a já ti řeknu, jaký jsi. Co prozradí vaše kresba?

Tvar i velikost kresby o vás mnohé prozradí. Grafické uspořádání stromu totiž připomíná postavu člověka.

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

12. října 2025

O těle, ideálu a skutečné spokojenosti

Komerční sdělení

Pod pojmem „perfektní tělo“ si každý z nás představí něco jiného – ideál založený na osobních preferencích a vkusu.

11. října 2025

Pomsta: Když se minulost vrací i s úroky

Komerční sdělení

Troufám si tvrdit, že každá z nás má v životě pár lidí, kteří s námi dokázali pořádně zatočit – a rozhodně ne v dobrém slova smyslu.

11. října 2025

O nejistotách, které formují náš život. A o cestě zpět k sobě

Komerční sdělení

Každá z nás si s sebou nese zkušenosti, které nás v určitém období formovaly. S těmito zážitky jsou často spojené i klíčové osoby – někdo nás nasměroval, jiný nám ublížil. Někteří lidé dokonce...

11. října 2025

Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech

Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...

11. října 2025

Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Komerční sdělení

Připomeňte si největší osobnost československé country scény, legendárního zpěváka Michala Tučného, jehož hity ani po 30 letech od jeho úmrtí nezapadly a nezevšedněly.

10. října 2025

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

10. října 2025

Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...

9. října 2025

Podzim: čas zvolnit, užívat přátel i teplé kávy

Komerční sdělení

Starbucks proto přináší do své nabídky novou zrnkovou kávu Autumn Blend 2025, která vzdává hold nejvýraznějším kávovým regionům světa. Spolu s ní si zákazníci mohou dopřát i pestrou paletu nových...

8. října 2025

Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.

8. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

7. října 2025

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.