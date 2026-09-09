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Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.

Kouzelný třpyt

Třpytivá pokožka je stále in, a tak se tomuto trendu poddejme a dopřejme si letní glow i do závěru tohoto období. Jiskřivý vzhled je ideální nejen na párty, festivaly a další speciální příležitosti, v jemné podobě si s ním můžeme vylepšit každý „obyčejný“ den.

Třpytivé pudry ozvláštní tvář, rozjasňující balzámy s jemnými třpytkami zase vytvoří efektní záři na těle, ideální jsou na dekolt, ramena, ruce i nohy – zkrátka všude tam, kde se chceme třpytit o trochu víc.

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Osvěžte si den

Říká se jim různě – body mist, tělová mlha, parfémový tělový sprej. Jsou to prostě lehké, osvěžující vůně s nižší koncentrací vonných olejů, než bývá u klasických parfémů. Působí svěže a nezatěžují okolí. Voní jemně, zhruba jednu až tři hodiny.

Jsou navržené pro opakované použití během dne. Jsou skvělými společníky zejména po sprše, na cestách, po sportu nebo kdykoli, když si chcete dopřát okamžité osvěžení. Výborně se hodí i pro vrstvení vůní. Často bývají obohacené o hydratační složky a jsou méně agresivní k pokožce. Aplikovat je můžete přímo na kůži, nebo na oblečení.

Mějte to v ruce

Když jdete ven, ošetříte obličej SPF krémem? A co ruce, hlavně jejich hřbety, ty mažete také? V létě dostávají naše ruce zabrat – makáme na zahrádce, koupeme se v moři nebo v bazénu s chlorovanou vodou, vystavujeme je slunci. Jemná pokožka rukou je víc namáhaná, a tak je často přesušená a praská. Potřebuje důkladnou výživu. A pamatujte: SPF má smysl i tehdy, když už slunce slábne.

Hydratace pro každý okamžik

Okurky jsou ideálním osvěžením – z 96 % je totiž tvoří voda a jsou skvělým zdrojem hydratace, vitaminů a minerálů, například „céčka“, vitaminů skupiny B, draslíku nebo železa. Okurky ale umějí osvěží také naši pleť, využijme toho v každodenní kosmetické péči.

Kapesní zrcátko nebo pilník na nehty patří k drobnostem, které máme často pořád při sobě. Mohou nám dělat radost pokaždé, když po nich sáhneme. Skleněný pilník a kapesní zrcátko Louka z chráněné dílny Chrpa Krnov, cena 50, respektive 115 Kč
trend !t up, houbička se třpytkami Glitter Poof Sunset Stage. Limitka na obličej, tělo, vlasy i oblečení, cena 109 Kč
Hydratační bioaktivní sérum pro hloubkovou hydrataci s kyselinou hyaluronovou a okurkovým extraktem, cena 312 Kč
Tělová mlha SunBeam na tělo i vlasy s osvěžující citronovo-jasmínovou vůní, bez alkoholu, cena 309 Kč
8 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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