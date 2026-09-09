Kouzelný třpyt
Třpytivá pokožka je stále in, a tak se tomuto trendu poddejme a dopřejme si letní glow i do závěru tohoto období. Jiskřivý vzhled je ideální nejen na párty, festivaly a další speciální příležitosti, v jemné podobě si s ním můžeme vylepšit každý „obyčejný“ den.
Třpytivé pudry ozvláštní tvář, rozjasňující balzámy s jemnými třpytkami zase vytvoří efektní záři na těle, ideální jsou na dekolt, ramena, ruce i nohy – zkrátka všude tam, kde se chceme třpytit o trochu víc.
Osvěžte si den
Říká se jim různě – body mist, tělová mlha, parfémový tělový sprej. Jsou to prostě lehké, osvěžující vůně s nižší koncentrací vonných olejů, než bývá u klasických parfémů. Působí svěže a nezatěžují okolí. Voní jemně, zhruba jednu až tři hodiny.
Jsou navržené pro opakované použití během dne. Jsou skvělými společníky zejména po sprše, na cestách, po sportu nebo kdykoli, když si chcete dopřát okamžité osvěžení. Výborně se hodí i pro vrstvení vůní. Často bývají obohacené o hydratační složky a jsou méně agresivní k pokožce. Aplikovat je můžete přímo na kůži, nebo na oblečení.
Mějte to v ruce
Když jdete ven, ošetříte obličej SPF krémem? A co ruce, hlavně jejich hřbety, ty mažete také? V létě dostávají naše ruce zabrat – makáme na zahrádce, koupeme se v moři nebo v bazénu s chlorovanou vodou, vystavujeme je slunci. Jemná pokožka rukou je víc namáhaná, a tak je často přesušená a praská. Potřebuje důkladnou výživu. A pamatujte: SPF má smysl i tehdy, když už slunce slábne.
Hydratace pro každý okamžik
Okurky jsou ideálním osvěžením – z 96 % je totiž tvoří voda a jsou skvělým zdrojem hydratace, vitaminů a minerálů, například „céčka“, vitaminů skupiny B, draslíku nebo železa. Okurky ale umějí osvěží také naši pleť, využijme toho v každodenní kosmetické péči.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.