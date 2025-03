Jak na suchou pokožku? Hodně pijte, ale pozor na vodu, kterou kůži myjete

Vzhled vaší pokožky není jen otázkou genetiky, vypovídá také o tom, jak se o ni staráte. Je známo, že se na ní podepisuje i strava. Příliš mnoho tučného nebo sladkého může být příčinou akné. Vysušit pokožku zase dokáže velmi snadno to, že nedodržujete pitný režim.

„Jak klientka pije, poznám hned po jejím příchodu,“ potvrzuje kosmetička Lucie Hálková a vysvětluje: „Dehydratace těla se velmi rychle projeví taky na pokožce. Působí unaveně a jsou na ní taková suchá a šupinatá místa.“

První rada proti suché pokožce je tak denně vypít dva až tři litry ideálně čisté vody.

Pleť po zimě

Na vaši kůži má vliv také počasí. Zima, vítr i sluneční záření pokožku vysušují a oslabují její přirozenou ochrannou bariéru. A to o to víc pocítí právě ti z vás, kteří mají pokožku citlivější. Mluví se velmi často o ochraně před slunečním zářením, ale o něco méně před dalšími vlivy počasí.

Chlad a studený vítr dávají kůži opravdu zabrat, a tak bychom si ji měli co nejlépe chránit. Dlouhé rukávy, rukavice a šály jsou základ. Obličej pak zase můžeme ochránit správnou volbou kosmetiky.

Nabízelo by se suchou a napjatou pleť ošetřit hydratačními krémy, ale pozor! Voda v nich může reagovat na chlad v okolí a dráždit kůži, a to až tak, že vytvoří červená někdy velmi bolavá místa, která se můžou zbarvit i mírně do modra. V chladném počasí je lépe používat kosmetiku bez obsahu vody (včetně make-upu). Existují také krémy a masti proti zčervenání pokožky, které dokážou ulevit.

7 dalších rad pro lidi se suchou pokožkou Vyhýbejte se oblečení z umělých materiálů. Používejte hypoalergenní prací prostředky, aby nedráždily kůži. Používejte krémy na citlivou pleť, případně zkuste balzámy s lanolinem nebo včelím voskem. Umývejte se jen jemnými nebo přírodními mýdly a následně aplikujte krém. Po pobytu na slunci vždy použijte hydratační péči s panthenolem. Přidejte do stravy zdravé tuky, například avokádo, ořechy nebo lososa. Používejte zvlhčovač vzduchu.

Hydratační krém se pak dá v zimě používat jen tehdy, když zůstaneme doma, například před spaním. Hydratační kosmetika ale zase prospěje při slunečných dnech.

Problém vody

I když to může znít zvláštně, člověku se suchou pokožkou škodí samotná voda. Ta totiž vysušuje. A nejen to. Zvláště jemnou pleť obličeje může velmi dráždit a vytvářet bolavá začervenalá místa, především na tvářích. Někomu může pomoci si umývat obličej převařenou vodou.

„Řadě lidí s citlivou pletí se ale více osvědčil obyčejný černý čaj. Můžete si v něm namočit vatový tampon a pleť si jím umýt. Čajové sáčky nevyhazujte, pokud je přiložíte na suchá, bolavá místa, může se vám velmi ulevit,“ radí kosmetička Hálková.

Lidem se suchou kůží pomůže přidat při umývání do vany přírodní olej nebo se raději sprchovat než koupat. Zkuste také používat kosmetiku, která neobsahuje sulfáty nebo alkohol, a volte jemné a hydratační sprchové gely, které kůži zbytečně nevysušují.

Pokud máte suchou pokožku dlouhodobě, svědí vás nebo se tvoří praskliny, může jít o příznak kožního onemocnění, například ekzému. V takovém případě se poraďte s dermatologem, který vám doporučí vhodnou léčbu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.