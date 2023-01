Není žádnou novinkou, že nehty na rukou rostou o něco rychleji než na nohou, denně zhruba o 0,1 milimetru, na dominantní ruce pak ještě o trošku víc. Jednou týdně je proto vhodné udělat si čas na precizní manikúru. A nemusíte se kvůli tomu objednávat do drahého kosmetického salonu, své soukromé „nehtové studio“ si můžete vytvořit i doma a užít si přitom příjemnou péči a zaslouženou relaxaci.

Papírový pilník je šetrnější

Nejprve je zapotřebí odstranit starý lak. Přestože používáte bezacetonový odlakovač, který tolik nevysušuje, snažte se, aby nestékal po kůži okolo nehtů.

Následně můžete drápky vytvarovat, samozřejmě pilníčkem, který vedete vždy jen jedním směrem. Jestli nechcete, aby se vám zbytečně lámaly, volte oválný nebo rovný tvar a vyhněte se špičce.

Vhodné je používat jemný papírový pilník, který je k nehtům šetrný a po opotřebení se jednoduše vyhodí. Ale pamatujte, že nehty na rukou se nikdy neošetřují ani nepilují po koupeli, to jsou až moc měkké. U těch silnějších na nohou je to naopak žádoucí.

Potom si připravte mýdlovou lázeň, aby se uvolnilo nehtové lůžko a snáz se zatlačovala kůžička. V této fázi se můžete chopit také kartáčku a drápky řádně vydrhnout. Pečlivě je osušte a na kůžičku naneste změkčující přípravek, s tím už ji snadno ošetříte, respektive zatlačíte.

Jistě ale víte, že se nemá stříhat, mohlo by to způsobit infekci nehtového lůžka a nepříjemné záděry. Pokud se oddáváte tomuto nešvaru, zkuste se ho alespoň tři měsíce vyvarovat, ruce vám poděkují.

Olej každý den

Výživným olejem či krémem se ruce potírají v rámci každodenní rutiny. Jestli si však plánujete nehtíky lakovat, krém na ně určitě nenanášejte, brání to přilnavosti laku a začal by se rychleji odlupovat.

Podkladový lak vyhladí drobné nerovnosti, což oceníte hlavně u tmavších odstínů laku, na kterých jsou i drobné hrbolky vidět. Pokud nemáte zrovna hladké nehty a ani podkladový lak nepomáhá, vsaďte spíš na nenápadné tělové tóny.

Nehty nikdy nesušte horkým fénem, možná to zrychlí zasychání laku, rozhodně jim to ale dobře neudělá. A lak zase neskladujte v chladničce, životnost mu to zajisté neprodlouží. Raději se soustřeďte na to, abyste jej řádně protřepali a vybrali správnou barvu. S lakem je to totiž jako se rtěnkou - že jedné dámě sluší temně červená, neznamená, že stejný odstín bude slušet druhé.

Extra tip Barevným lakem se dá lehce poupravit také tvar nehtu. Kulaté drápky proměníte na oválné, když lak nanesete všude s výjimkou milimetrových proužků po stranách.

Široké nehty se zúží, zůstane-li dokola bílý okraj.

Dlouhé nehty se zkrátí, pokud se vynechá půlměsíček a horní okraj.

Malé a úzké nehty budou vypadat větší, jestli lak nanesete po celé ploše.

Obecně se dá říct, že barva by měla korespondovat s odstínem pleti. Snědá pokožka vynikne s jasnými barvičkami a tóny světle červené, bledé pleti přijde k duhu světlý odstín, růžové zase tmavý, lehce do fialova, broskvová pokožka snese většinu odstínů laku.

Dále je třeba brát v potaz tvar ruky. Krátké a široké ruce uvítají růžové odstíny, syté a tmavé barvy, které prsty opticky zkrátí, se hodí spíš na dlouhé a úzké ruce.

Zaměřte se i na správné nanášení laku, a to od půlměsíčku lůžka směrem ke špičce třemi rovnoběžnými tahy: nejprve střed, pak levá a pravá strana. Opomenout není radno ani svrchní lak, který nehtům zajistí větší lesk a tvrdost.