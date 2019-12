Na běžné denní použití jsou nejvhodnější ne příliš mastné a hutné krémy, protože ty pokožka déle absorbuje. Ideální jsou lehčí textury, které se rychle vstřebají a nezanechávají mastný film, takže můžete ihned začít pracovat. Zvolte třeba ty s obsahem bambuckého másla, které je skvělé pro suchou a dehydrovanou kůži.

Máte-li atopickou či jinak přecitlivělou a hodně suchou pokožku, používejte speciální péči, která vytvoří ochrannou vrstvu. Vyzkoušejte Atopi Control od Eucerin.

Krémy vždy nanášejte před tím, než jdete ven, a to i v zimě, když nosíte ruka vice, protože mráz velmi vysušuje.

Udělejte si z péče rutinu

Vyhraďte přípravkům na ruce místo v koupelně hned vedle těch, které používáte každý den. Tak péči o ně zařadíte mezi běžné kosmetické rituály, jako je čištění zubů či používání denního nebo nočního krému.



Hydratační mýdlo

Používání antibakteriálního mýdla vás sice zbaví všech nečistot, ale zbytečně pokožku vysušuje, používejte ho proto pouze výjimečně. Na běžné mytí se víc hodí hydratační tekuté mýdlo (třeba Dove).

Skvělá jsou i tuhá přírodní mýdla s přísadou esenciálních olejů, např. tuhé olivové mýdlo značky Knossos seženete na www.biooo.cz. Přírodní mýdla jsou bez parfemace, zvláčňují pokožku a můžete je použít na tělo i pleť.

Při mytí se také vyhněte horké vodě, která zbytečně vysušuje.

Jednou týdně si udělejte peeling

Můžete použít speciální peeling na ruce (Výživný a zjemňující peeling na ruce s mandlovým olejem od Manufaktura), ale dobře vám poslouží i tělový.

Pokud preferujete domácí výrobu, smíchejte trochu olivového oleje (můžete přidat také lžičku medu) s krystalovým cukrem a ruce touto směsí promasírujte. Peeling snadno odstraní horní zrohovatělou vrstvu a pokožku na rukou hezky vyhladí, rozjasní a zvláční.

Vsaďte na vitamin E

Nehty potřebují kromě natírání krémem i intenzivnější péči. Stejně jako kůžička kolem nehtů, která v chladném počasí obzvláště trpí, používejte na ni proto každý večer výživný olejíček s vitaminem E. Krouživými pohyby ho vmasírujte do nehtů i okolní kůžičky. Zkuste třeba noční sérum Vitamin E & Nail Cuticle Oil od Sally Hansen, které hydratuje a zlepšuje nehtovou kůžičku i flexibilitu nehtu.

Maskování

Jako masku můžete využít jakýkoli výživný krém, například Výživný krém pro velmi suché ruce s bambuckým máslem od Korres, který nanesete na ruce v silnější vrstvě, poté přes ně přetáhnete mikrotenové sáčky a nakonec rukavice. Nechte působit 20 minut, ale klidně i celou noc.

Na stejném principu fungují rovněž jednorázové masky ze Sephora Collection. Zkuste třeba tu s arganovým či avokádovým olejem: Argan Hand Mask a Avocado Hand Mask.

Používejte rukavice

A to nejen jako ochranu v chladném počasí, ale především při práci doma. Gumové rukavice by měly být dlouhé ideálně až po lokty, aby se vám do nich při práci nedostala voda.

Tipy pro krásné nehty Pravidelně udržujte jejich tvar Jednou za čtrnáct dní zastřihněte nehty pomocí kleštiček a v průběhu doby udržujte jejich tvar pomocí pilníku. Vhodné jsou skleněné či papírové, jsou šetrnější. Kovové pilníky jsou tvrdé a nehty se pak snadněji třepí a lámou. Zatlačujte nehtovou kůžičku Nejprve ji natřete olejíčkem nebo změkčujícím přípravkem a pak ji opatrně zatlačte pomerančovým dřívkem. To můžete dělat i několikrát týdně, stačí pár minut a nehty budou vypadat upraveně. Používejte šetrný odlakovač i lak Odlakovače bez acetonu s obsahem olejů, jako je mandlový či jojobový, jsou šetrnější. Při lakování nezapomeňte vždy použít ochranný podlak, a pokud si nehty lakujete často, vsaďte na ty organické bez chemie, jako jsou například od značek Avril, Faby či Spa Ritual. Proti lámavosti používejte speciální péči: NeoStrata Nail Conditioning Solution. Noste vždy u sebe malý krém, který můžete použít kdykoli během dne. Krém nanášejte směrem od kloubů k zápěstí. Na závěr promasírujte každý prst zvlášť.

Pro preciznější ochranu pod ně použijte ještě bariérový krém od Dermaquard, tzv. tekuté rukavice, tak rukám poskytnete dvojitou ochranu.

Saponáty obsažené v čisticích přípravcích jsou totiž k pokožce agresivní, nadměrně ji vysušují a u citlivějších lidí mohou způsobit i přecitlivělost či alergie.

Sázka na speciální péči

Jestliže vás trápí nerovnoměrná barva na rukou nebo pigmentové skvrny, vyzkoušejte krémy na ruce s obsahem retinolu, třeba Skin So Soft od Avon. Retinol pomáhá v kůži stimulovat produkci kolagenu, zesvětluje barevné nedokonalosti, zabraňuje vzniku pigmentových skvrn a celkově omlazuje.

Péči s retinolem používejte vždy večer, protože retinol je citlivý na slunce, následující ráno použijte krém s SPF.

Zkuste estetickou medicínu

Zásadní omlazení rukou můžete podstoupit díky estetické medicíně. Pigmentové skvrny se dají odstranit pomocí laseru, pulzního světla i chemického peelingu. Vhodnost procedury vám doporučí dermatolog a nejlepší je podstupovat ji v zimě, protože pokožka pak nesmí být vystavena slunečnímu záření.

K celkovému omlazení vám pomůže i mezoterapie, kdy se do podkoží pomocí kanylky aplikuje kyselina hyaluronová a koktejl účinných látek. Kůže se pak vypne a vyhladí, efekt vydrží cca osm měsíců. Více info na www.medicomclinic.cz.