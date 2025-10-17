Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ
Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit
Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.
Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité
Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....
Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech
Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...
Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit
Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?
Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami
Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...
Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ
Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.
Hity Michala Tučného rozezní O2 arenu!
Už v lednu se pražská O2 arena promění v obrovskou Stodolu Michala Tučného! 17. ledna 2026 se zde uskuteční vzpomínkový koncert a O2 arena se rozezní tóny country a největšími hity Michala Tučného....
Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech
Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...
Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit
Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?
Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité
Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....
Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje
Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?
Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami
Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...
O těle, ideálu a skutečné spokojenosti
Pod pojmem „perfektní tělo“ si každý z nás představí něco jiného – ideál založený na osobních preferencích a vkusu.
Pomsta: Když se minulost vrací i s úroky
Troufám si tvrdit, že každá z nás má v životě pár lidí, kteří s námi dokázali pořádně zatočit – a rozhodně ne v dobrém slova smyslu.
O nejistotách, které formují náš život. A o cestě zpět k sobě
Každá z nás si s sebou nese zkušenosti, které nás v určitém období formovaly. S těmito zážitky jsou často spojené i klíčové osoby – někdo nás nasměroval, jiný nám ublížil. Někteří lidé dokonce...
Pronájem bytu 2+1, Razová
Razová, okres Bruntál
9 200 Kč/měsíc
Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech
Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...
Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit
Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.