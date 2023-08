Dejte svým rtům to nejlepší. Přírodní přípravky je dokonale vyživí

Rty jsou na tom podobně jako oční víčka, neobsahují žádné tukové žlázy, tudíž jsou v extra ohrožení, vysychají a praskají mnohem rychleji, než by jeden potřeboval.

K zajištění dostatku vlhkosti (nejen pro ně) je nutné hodně pít a používat ten správný balzám. Jenže to také není jen tak, nevhodně zvolená péče někdy vše ještě zhorší… a není nic horšího než pálivá pusa.

Můžete si za to sama?

Máte-li popraskanou a suchou pusu, může za to leckdy paradoxně užívání balzámu na rty. Tyto přípravky totiž často kromě zvláčňujících složek obsahují i chemické přísady, na kterých se stanou rty lehce závislé. Po pár hodinách bez nátěru tak máte hned nepříjemný pocit a musíte se namazat.

Tak by to ale fungovat nemělo, lepší jsou přírodní přípravky s medem, kakaovým máslem nebo vazelínou, u nichž se vám toto nestane, ideálně s UV faktorem. Zapomeňte také na zvlhčování rtů jazykem, to by je jen víc vysušovalo. Problémová může být i klimatizace, zvlášť když je mezi venkovním a vnitřním prostředím rozdíl teploty přesahující více než 6 °C.

Z domácích zásob Popraskané rty potírejte několikrát denně smetanou nebo nesoleným máslem.

Stejně funguje i med či mastička z mateří kašičky.

Pomoci může i pravidelná masáž kakaovým máslem.

Nebojte se použít na promazání olivový nebo kokosový olej.

Aby rty byly pěkně prokrvené, zkuste je masírovat kartáčkem na zuby s trochou soli. Potom je pořádně namažte.