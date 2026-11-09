Ten pocit, kdy vás rty bolí a pálí už od božího rána, nejspíš dobře znáte. V této fázi roku je to vlastně úplně normální, protože pokožka je oblasti rtů velmi jemná a snadno ztrácí vláhu. Proto se s příchodem chladnějšího počasí často objeví pnutí, šupinky nebo drobné prasklinky. A rozhodně to není nic příjemného.
Základem podzimní péče je proto ochranný balzám, který mějte neustále po ruce. Navíc letos se péče a líčení krásně potkávají – v kurzu jsou lehké tónované balzámy, průsvitné rtěnky, oleje a tinty, které rtům dodají barvu s efektem podobným tetování. Jsou voděodolné, nelepí a hodně vydrží.
Velkým trendem jsou sou také takzvané „rozmazané rty“ – rtěnka nemá dokonale ostré okraje, ale směrem ke konturám se jemně ztrácí. Výsledek ledek působí zcela přirozeně a odpustí i méně precizní postup při nanášení.
Co je určitě potěší?
- Balzám: Vybírejte hutnější přípravky, které na rtech vytvoří ochrannou vrstvu, a aplikujte je před odchodem z domu.
- Jemný peeling: Pokud se rty olupují a drolí, jednou za čas je zbavte šupinek, ale opravdu velmi šetrně, bez drhnutí.
- Noční péče: Silnější vrstva balzámu nebo masky na rty má přes noc dost času působit.
- Rtěnky s pečující složkou: V chladném počasí budou příjemnější krémové, balzámové či olejové textury.
Co jim škodí?
- Olizování: Chvilková úleva se dostaví, ale je to jen klam – sliny se odpaří a rty budou ještě sušší.
- Odtrhávání suché kůže: Snadno si vytvoříte bolestivou ranku a hojení potrvá déle.
- Peeling poraněných rtů: Pokud už je citlivá pleť poraněná, nejprve ji nechte zahojit a až pak řešte peeling.
- Suché a matné rtěnky: Pro podzimní čas nejsou příliš vhodné, protože na popraskaných rtech zvýrazní každou nerovnost. Pokud je milujete, rty nejprve dobře ošetřete.
Článek vznikl pro časopis Tina.