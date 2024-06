Rozmazlujte své rty. Jejich jemná a citlivá pokožka si to zaslouží

Čínská medicína pojí rty a ústa se slezinou a žaludkem. Je-li slezina v nerovnováze, rty jsou ochablé a suché. Mohou se na nich objevovat vyrážky signalizující horkost ve slezině nebo v žaludku.

Skrz rty také přichází do těla potrava a tudy odcházejí vyřčené myšlenky. Kromě toho se s nimi pojí mocná symbolika, jsou znamením krásy a smyslnosti. Díky mnoha nervovým zakončením jsou velmi citlivé, v souvislosti s polibky tak jejich prostřednictvím dochází k intimnímu propojení.

Na rtech se však odráží i stav vaší mysli – když jste nervózní, koušete si je, chcete-li být svůdná, olizujete je. Jenže aby to s nimi fungovalo a mohly se stát symbolem lásky a krásy, musí nějak vypadat.

Jsou-li růžové a přirozeně vlhké, máte je v top kondici a můžete se jimi pyšnit. Popraskání a vysychání jejich jemné kůže ale naznačuje, že se něco děje. Možná se ozývá právě váš žaludek, možná jde jen o to, že nevěnujete dostatečnou pozornost povrchové péči.

Trpící pokožka

Pokožka rtů je totiž dost citlivá, a protože nemá vlastní tukovou vrstvu, rychle se vysuší. Podvědomě se tento stav snažíte zvrátit tím, že rty olizujete, ale to je berlička, která přinese úlevu pouze v rámci sekund. Z dlouhodobého hlediska to ústům jenom víc ublíží, protože sliny obsahují enzymy, které narušují přirozenou ochrannou vrstvu, a to vede pouze k dalšímu vysušování.

Základem správné péče o rty je proto samozřejmě hydratace a výživa. Tu rtíkům poskytnete kvalitními balzámy, které je třeba používat celoročně, i když nejvíc zabrat dostávají rty samozřejmě v létě a v zimě.

Nicméně balzám je ideální mít stále v kabelce. Použijte ho, kdykoliv cítíte, že začínají rty pálit a jejich pokožka je nepříjemně napnutá.

Domácí balzám

Na dva díly včelího vosku, oxidu zinečnatého a bambuckého másla přijde jeden díl konopného oleje, šípkového oleje, kakaového másla, vitaminu E a levandulového esenciálního oleje. Vše kromě oxidu zinečnatého a esenciálního oleje vložte do vodní lázně a za stálého míchání zahřejte. Zbylé ingredience přidejte až poté, co se směs ochladí. Znovu promíchejte a nalijte do kelímku. Používejte, kdykoliv je to potřeba.

Místo levandulového esenciálního oleje můžete zvolit olej mátový, na léto se tato osvěžující varianta bude hodit. Jestli chcete mít dva v jednom, tedy balzám s leskem, doplňte jeden díl purpurového barviva MICA.

To, stejně jako oxid zinečnatý, který má protizánětlivé a antibakteriální účinky, zakoupíte v prodejnách a e-shopech zaměřených na výrobu přírodní kosmetiky a mýdel. Cenově se pohybují tyto složky v řádu desetikorun, pokud budete vyrábět v poměru 2 gramy na 1 gram, uděláte nejméně deset balzámů. Určitě je to i skvělý tip na milý dárek pro vaše blízké.