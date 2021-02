Pokud patříte k nešťastným majitelkám problematické pleti, mělo by se vaším zaklínadlem za sychravého počasí stát slovo hydratace, tedy doplňování obsahu vody v kůži. Ovšem pozor! V mrazech se raději řiďte výživou – dodávejte pleti minerály a vitaminy.

Nejen kosmetika

Vlastní péče o pleť je samozřejmě neopominutelnou složkou léčení problematické kůže, málokdo si ale uvědomí, že rozhodně není jedinou, dokonce ani tou nejdůležitější složkou! Předpokladem bezchybné pleti je totiž náš zdravý a správně fungující organismus, který je po všech stránkách v rovnováze. Zkuste naše tipy.

Rychlý jablečný kompot

Jablka oloupejte a zbavte jádřinců. Nakrájejte je na menší kostky, přendejte je do hrnce a přidejte přiměřené množství skořicového cukru i hřebíčků. Vařte na mírném ohni, dokud se na hladině nezačne tvořit pěna. Pak odstavte z plotny a nechte vychladnout. Nejlépe chutná ledově vychlazený, když vás přepadne večerní touha mlsat!

Játra jako nová

Jak takového stavu ale dosáhnout? Detoxikací, tedy hlavně očistou jater! A teď je na ni ten správný čas. Vyzkoušejte přípravky s obsahem aloe vera, odvar z kopřivy či ostropestřce, ochutnejte březovou šťávu nebo grapefruitová semínka. Nebo prostě jen zvyšte podíl jablek v jídelníčku. Od takové kúry můžete očekávat zlepšení stavu vaší pleti, lehký úbytek přebytečných kil, ale také zlepšení zraku, zrychlení metabolismu a příliv nové energie.

Boj proti akné

Nevzhledné pupínky často trápí nejen mladou pleť. Stále častěji se začíná mluvit i o akné dospělých. I tady začíná boj uvnitř těla – čištěním krve. Poohlédněte se po směsích s pampeliškou, kopřivou či jetelem, vypijte denně alespoň dva šálky zeleného čaje, antioxidanty v něm obsažené vaši snahu zbavit se pupínků výrazně podpoří! Zevně výborně působí olejíček z grapefruitových semínek nebo z čajovníku, mezi mastičkami vyberte bezovou či arnikovou, které mají hojivé a protizánětlivé účinky.

Tipy proti ekzému

I proti ekzému, dalšímu postrachu lidské kůže, který nabírá sílu v zimních měsících, se dá účinně bojovat přírodní cestou! Podpořte činnost jater odvarem z měsíčku, černého bezu, nebo jitrocele a podbělu. Bylinky smíchejte ve stejném poměru, spařte, nechte chvíli louhovat. Nápoj sceďte a vypijte ještě teplý. Optimalizujte metabolismus tabletkami chlorelly či mladého ječmene (k dostání v drogeriích a lékárnách) nastartujte slinivku s penízovkou – víc si o ní přečtěte v kolečku).

Hojivá ovesná koupel

Umelte či rozmixujte hrneček ovesných vloček a smíchejte je se s několika lžícemi heřmánkových květů. Směs přelijte vroucí vodou a nechte alespoň 30 minut louhovat. Poté tekutinu sceďte a přilijte ji do vany s teplou vodou. Pokud chcete, můžete si do lázně přikápnout levandulový olej. Koupejte se asi 15–20 minut. Kůži nedrážděte hrubými žínkami, jen si ji jemně masírujte dlaněmi.

Zázrak z lesa

Na houbu penízovku sametonohou už jste určitě narazili. Výborně stimuluje činnost slinivky, proto se hodí pro všechny, kteří se potýkají s cukrovkou, má výjimečné čisticí účinky, takže pomůže proti kožním problémům. Je bohatá na železo, zinek, hořčík i draslík, obsahuje vitaminy A i C a navíc je nízkotučná. V kuchyni se používá stejně jako běžné houby – můžete ji smažit, přidávat do salátů, do omáček, polévek či nádivek. Ochutnejte penízovkový salát! Houbu nakrájejte na kostičky a chvíli povařte. V míse je smíchejte se sterilovaným hráškem, baby karotkou a kukuřicí a dochuťte zálivkou z octa, soli, čerstvě mletého bílého pepře a trochu hnědého cukru.

Pasti na lupénku

Pokud trpíte lupénkou, vyzkoušejte odvar z kůry jasanu (nadrťte ji na jemný prášek a povařte lžičku asi 10 minut ve vroucí vodě). Dá se samozřejmě užívat vnitřně, ale pro účinné zmírnění projevů lupénky můžete využít i obklady. Působí hojivě, jako jemné pleťové tonikum. Také pomáhají listy lopuchu přiložené na postižená místa (trochu je pomačkejte, aby se uvolnila šťáva). V zimě spíše využijete lopuchový kořen. Pokrájejte ho na kolečka nebo plátky a usušte při mírné teplotě v troubě. Odvar z něj působí protizánětlivě, hojivě, má dezinfekční i antibakteriální účinky a vedle kůže zlepšuje i kvalitu vlasů a nehtů.