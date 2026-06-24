Krása žen představuje napříč světem fascinující mozaiku. Zatímco na západě se oslavuje individualita, opálená pleť a výrazné křivky, východní ideály krásy se po staletí zaměřují na jemnost, harmonii a na pěstěný vzhled.
V mnoha částech Asie, zejména v Jižní Koreji, Japonsku a Číně, je vrcholem krásy neuvěřitelně světlá, čistá a porcelánová pleť. Intenzivní péče o pleť, takzvaná glass skin, „skleněná pleť“, je cílem, kdy je obličej hydratovaný tak, že působí průsvitně a hladce. Jak to dělají?
Egypt Mléčná koupel
Už královna Kleopatra znala zkrášlující účinek oslího mléka a údajně se v něm pravidelně koupala. Je ale vcelku jedno, ze kterého zvířete mléko pochází. Lipidy v něm obsažené zjemňují a zklidňují suchou a citlivou pokožku. Čím vyšší je obsah tuku, tím lépe.
Postup: Zahřejte 1 až 2 litry mléka a vlijte ho do vanové koupele. Pokud chcete, můžete přidat i trochu medu, který působí protizánětlivě a proti zarudnutí kůže.