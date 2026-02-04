Teploty sahající pod bod mrazu a studený vítr nejsou nepříjemné jen proto, že je nám zima. Také naše pokožka velmi trpí. V tomto období ztrácí až 25 procent své přirozené vlhkosti a produkuje méně kožního mazu.
Ochranná vrstva na kůži (lipidová bariéra) je ztenčená a oslabená, takže místo, aby uzamykala vlhkost a hydrataci uvnitř, propouští ji ven. Pleť se napíná, objevují se na ni suchá místa, někdy i podráždění nebo začervenání, která mohou svědit nebo se dokonce olupovat.
Jediné, co je v tomto ohledu účinné a skutečně pomáhá, je dostatečná hydratace.
Pokožka jako houba
Nedostatek vlhkosti v mrazivých měsících je pro naši pokožku nepřítel číslo jedna. Představte si svou pleť jako houbu. V létě je nasycená vodou, pružná a hebká. V zimě je vysušená, křehká a náchylná k poškození. Je proto nutné ji pravidelně a hlavně dostatečně hydratovat.
Používejte zvlhčovač vzduchu (ideální je v místnosti vlhkost 40 až 60 procent) a používejte přípravky vhodné k ošetření pleti. Nejlepší jsou ty s obsahem kyseliny hyaluronové.
Kyselina hyaluronová je nutností
Tato molekula funguje jako magnet pro vodu. Dokáže pojmout až tisíckrát víc vody, než je její vlastní hmotnost! Přirozeně se sice vyskytuje v naší pokožce, ale s věkem (a vlivem zimních podmínek) její množství klesá.
I proto je nutné dbát na její dostatek. Vyplňuje totiž jemné linky, takže hydratovaná pleť vypadá mladší a pružnější. Podporuje regeneraci, urychluje hojení a obnovu poškozených buněk. Navíc chrání před vnějšími vlivy – posiluje přirozenou bariéru pleti.
Starejte se o svůj „štít“
Lipidová bariéra je v zimě velmi namáhaná. Mráz ji narušuje a vytváří v ní „mikrotrhlinky“. Horký vzduch ji pak vysušuje a oslabuje a časté mytí ji odstraňuje rychleji, než se sama stihne obnovit.
Do své denní péče o pleť proto zařaďte sérum s kyselinou hyaluronovou a výživnější oleje či krémy, které pokožce dopřejí pravidelnou regeneraci, zklidnění a výživu.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.