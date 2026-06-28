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Malé letní rituály: kosmetika stvořená pro tyto týdny je lehká a hydratuje

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Snový parfém Lanvin Éclat d’Arpege White Tea umocňuje krásu okamžiku...
Omlazující sérum nové generace Medik8 inspirované pokročilými principy...
Tělový sprej Heliocare 360° Body Glow SPF 50 obsahuje antioxidanty s...
Rozjasňující sérum a korektor proti skvrnám Artistry Labs pomáhají omezovat...
12 fotografií
První letní měsíc přeje lehkým texturám, zářivé pleti i vůním, které připomínají ráno zalité sluncem. Letní kosmetická výbava letos sází na hydrataci, ochranu před sluncem i jemný bronzový lesk, díky kterému bude každá žena zářit přirozenou krásou.

Červen je měsícem, kdy kosmetická rutina dostává lehčí a svěžejší podobu, už jste se přizpůsobily létu? Pleť volá po hydrataci, ochraně před sluncem i rozjasnění, které podtrhne letní opálení.

Hitem sezony jsou produkty s aloe vera, matchou nebo niacinamidem, které pokožku zklidní a dodají jí zdravý jas.

Snový parfém Lanvin Éclat d’Arpege White Tea umocňuje krásu okamžiku zachyceného v běhu dní a zhmotňuje radostnou ženskost a nadčasovou eleganci. Jedná se o jemnou, květinovo-citrusovou vůní zachycující něžné paprsky ranního slunce těsně po rozbřesku. Cena od 1510 Kč
Omlazující sérum nové generace Medik8 inspirované pokročilými principy regenerativní péče o pleť obsahuje aktivní látky zaměřené na podporu obnovy, vitality a celkové kvality pleti. Pomáhá tak pleti dodat energii, podpořit její přirozenou regeneraci a navrátit jí svěžejší, hladší a projasněnější vzhled. Cena 2700 Kč
Tělový sprej Heliocare 360° Body Glow SPF 50 obsahuje antioxidanty s patentovanou technologií Fernblock, která chrání kůži před volnými radikály a brání předčasnému stárnutí pokožky. Je navíc voděodolný a rychle se vstřebává. Cena 849 Kč.
Rozjasňující sérum a korektor proti skvrnám Artistry Labs pomáhají omezovat výskyt pigmentových skvrn a podporují jednotnější tón pleti. Výtažek z květů kaktusu obsažený v séru pomáhá obnovovat svrchní vrstvu pleti a podporuje její hladší texturu, korektor zase zajišťuje čistší, jasnější a rovnoměrnější vzhled pleti. Cena 6025 Kč
12 fotografií

Nechybí ani hedvábné tělové oleje se třpytkami, bronzující přípravky či ultralehké fluidy s vysokým SPF. Letní atmosféru pak dokonale doplňují vůně plné citrusů, bílého čaje a květinových tónů, které na pokožce připomínají slunečné prázdninové ráno.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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