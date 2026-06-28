Červen je měsícem, kdy kosmetická rutina dostává lehčí a svěžejší podobu, už jste se přizpůsobily létu? Pleť volá po hydrataci, ochraně před sluncem i rozjasnění, které podtrhne letní opálení.
Hitem sezony jsou produkty s aloe vera, matchou nebo niacinamidem, které pokožku zklidní a dodají jí zdravý jas.
Nechybí ani hedvábné tělové oleje se třpytkami, bronzující přípravky či ultralehké fluidy s vysokým SPF. Letní atmosféru pak dokonale doplňují vůně plné citrusů, bílého čaje a květinových tónů, které na pokožce připomínají slunečné prázdninové ráno.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.