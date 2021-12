Nechat pleť „jen tak“ a přitom chodit na večírky si může dovolit jen žena kolem dvacítky, a ani tak to není dobrý základ pro budoucnost. Takže pokud chcete opravdu zářit, vězte, že žádný sebelepší make-up nebo rtěnka z vás bohyni neudělá, pokud vaše pleť bude povadlá, šedivá a samý pupínek.

Při dlouhodobých problémech s pokožkou je jasné, že příčina není ve špatně zvolené kosmetice, ale uvnitř těla a je dobré navštívit odborníka, ať už dermatologa, nebo alternativního terapeuta, který vám poradí se stravou a péčí.

V době večírků je důležité vyvažovat „dobro a zlo“. Tedy i když ponocujete a na večírku či rodinné návštěvě hodujete více než je zdrávo jídlům, která nepatří zrovna ke zdravé stravě, tak ve zbytku času, tedy po večerech, kdy zůstáváte doma, nebo o víkendech, se musíte věnovat pečlivé regeneraci. Jinak skončíte s kily navrch a špatnou pletí...

A jak na to?

S. O. S. zásada je: nikdy nechoďte neodlíčená nebo špatně odlíčená spát, a to ani když v sobě máte láhev šampaňského.

Baobabový olej Baobab je v Africe nazýván stromem života a život dodá i vaší pokožce, obzvlášť teď, v chladném počasí. Má podobné antiage účinky jako arganový olej, ale je více hutný, a tak se hodí právě pro toto období. Navíc hydratuje a navrací pružnost, a to i díky vysokému obsahu vitaminu E a také C. Vhodný je i na aknózní pleť a v péči o tělo se krásně osvědčil v boji proti striím.

Základem je pořádné odlíčení, dlouhé omytí obličeje vlažnou vodou, která dodá aspoň část ztracené hydratace. Alkohol, moře kávy a nezdravý styl stravování totiž z pleti vysává vlhkost a ta pak stárne rychleji.

V čase na regeneraci tedy myslete na to, že musíte pokožku dokonale „zavodnit“. Obličej bude rozhodně aspoň jednou týdně vyžadovat kvalitní, velmi výživnou masku, která zaretušuje napáchané škody.

Výborná je například maska z rozmixované půlky avokáda, půlky banánu a lžíce hutného, bílého jogurtu. Když přidáte navíc lžičku medu, pleti to jen prospěje. Maska je tekutější než ty od kosmetických firem. Poté co ji nanesete, natáhněte se a relaxujte aspoň 20 minut.

Opečovat musíte samozřejmě i pokožku těla. Základem je provést peeling, aby se odstranily odumřelé buňky a kůže se pěkně obnovila. Jednoduchý peeling vytvoříte doma smícháním kávové sedliny, hrubozrnného třtinového cukru a lžíce oleje. Tímto peelingem obruste celé tělo a nezapomínejte na ruce, na kterých je „noční zhýralost“ obzvlášť viditelná.

Poté, co tělo vyčistíte, si v nejlepším případě napusťte ještě vanu, přidejte do ní olejovou přísadu a relaxujte. Jestli na to není čas, tak se aspoň po sprše a peelingu pořádně promažte.

Lepší než všechna tělová mléka či krémy jsou určitě přírodní oleje nebo bambucké máslo. Ty pokožku pořádně promastí a zregenerují. U olejů je navíc dobré je ještě malinko nahřát ve vodní lázni, protože jsou pak prostupnější a lépe vyživí.

Osvěžení obličeje Jak bylo řečeno, obličej potřebuje v náročnějším režimu více opečovat. Zapojte masku, sérum, peeling... Pokožka obličeje potřebuje především kvalitní čištění. V chladném čase volte hydrofilní oleje, případně jojobový olej, na základní vyčištění – pokožku totiž čistí a zároveň nevysušují. Dočistěte pak pleťovou vodou a ještě opravdu důkladně hydratujte. Nejlépe nastříkejte na obličej pořádnou dávku květové vody. Pak teprve nanášejte pečující kosmetiku. Jednou týdně očistěte obličej i dekolt od odumřelých buněk, poslouží k tomu jemný peeling, ale buďte opravdu jemné, a pokud trpíte na rozšířené žilky, tak obzvlášť opatrné. Po peelingu pokožku omyjte opravdu vlažnou vodou, jemně osušte a pak naneste pleťovou masku. Můžete použít recept na výživnou avokádovou masku. Skvělým řešením jsou také kosmetické jíly, které jsou dnes hitem, je ale nutné je dobře připravit. Hezké návody najdete na aroma-atelier.cz u výborné aromaterapeutky Kateřiny Kloudové.

Péče o nohy

Jestli chcete, aby vaše nožky zářily v plesových sandálcích, je nutné vedle dobré pedikúry také domácí ošetření.

Nohy potřebují výživu, stejně jako zbytek těla, a tak doporučujeme jednou týdně napustit do lavoru teplou vodu, přidat do ní „panáka“ oleje, třeba mandlového, a nechat nohy v lázni macerovat aspoň deset minut. Na závěr proveďte peeling.

Pak nohy jemně osušte a ještě promažte olejem, případně pokud vidíte nějaká extra suchá místa, vezměte si na pomoc bambucké máslo. Nechte nohy natažené, o něco výše než zbytek těla, ať ulevíte křečovým žilám. Odpočívejte čtvrt hodinky a pak se můžete pustit do domácí pedikúry... Nezapomínejte ale nohy promazávat každý večer.