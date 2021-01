Odlíčit si obličej je podle dermatologů stejně důležité jako třeba vyčistit si zuby. Zajímavé je, že až třetina žen na tenhle rituál zapomíná. „Já si líčím jenom řasy, tak to není potřeba. Vždyť se to stejně během dne smaže,“ říká čtenářka Ivana z Neratovic a dodává, že v péči o pleť používá jenom krém a vodu.

Ale to nestačí. Dermatologové varují, že každá pleť (nalíčená i nenalíčená) by se měla denně čistit micelární vodou nebo pleťovým mlékem. Když to neuděláte, všechny nečistoty (jako jsou zbytky pudru, prachu, smítka) na pleti zůstanou a usadí se v pórech. A výsledek?

Ucpou se vám póry

Jestliže necháte pleť přes noc nevyčištěnou, je to stejné, jako byste šla spát v botách, kabátu a s batohem na zádech. Prostě si vůbec neodpočinete. Možná to nevíte, ale spousta make-upu, očních stínů a rtěnek obsahuje různé silikony a akryly, které jsou známé jako „ucpávači pórů“.

Když je navíc znásobíte o běžné každodenní nečistoty, se kterými se vaše pleť setká (třeba smog, prach, pot a odumřelé kožní buňky), je to doslova vražedná kombinace. Kůže je zahlcená „odpadky“ a nemůže pořádně dýchat. Ráno je pak unavená, bez barvy a lesku.

První pomoc: Po nevydařeném odpočinku si dopřejte hloubkově čisticí masku. Smíchejte lžičku bílého jogurtu, lžičku drcených ovesných vloček, lžičku a půl mleté kávy a půl lžičky medu. Směs naneste na obličej a nechte 15 minut působit, poté smyjte. Pleť bude zase jako znovuzrozená.

Obličej získá šedý nádech

Pleť je živý organismus, který se neustále obnovuje. Proto je důležité ji pravidelně čistit a odstraňovat z jejího povrchu mrtvé kožní buňky. Když to neuděláte, vaše pleť zhrubne a ztratí svůj lesk a barvu. A to vám opticky přidá pár let navíc.

První pomoc: Důkladně se odličte. Pak napusťte umyvadlo ledovou vodou a zhruba sedmkrát do něj ponořte obličej. Tvář osušte, hezky se prokrví a „chytne“ zdravou barvu.