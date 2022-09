Péče o pleť není zrovna něco, co by se probíralo ve školce. Proč? I paní učitelky mohou být zmatené, i ony často neví. Vzdělávat v této oblasti se většinou začneme s příchodem prvních pupínků v pubertě, a tím to všechno začíná. Se čtyřicítkou na krku se o pleť už intenzivně stará mnoho z nás, ale kdo ví, zda správně…

Čištění

Alfa a omega všeho, čištění, je nejčastěji zanedbávanou částí beauty rutiny. Jenže zkuste se vžít do pocitů pleti. Celý den je vystavena nejrůznějším vlivům z vnějšího okolí, nečistoty se dostávají do pórů, které se ucpávají, zvětšují a následně se promění v zanícené pupínky. Je jedno, jestli je vám dvacet, nebo padesát, toto se bude dít pořád, pokud nevěnujete čas důslednému odlíčení.

Ale pamatujte, že speciálně toto je běh na dlouhou trať, nemůžete čekat zázraky přes noc. Investice do přípravků na čištění, i když vám teď může připadat zbytečná, protože v porovnání s krémy jsou čisticí produkty na pleti jen krátce, se vám bohatě vrátí.

Extra tip Máte ráno napuchlé oči a není čas na ně přikládat studené čajové pytlíky? Jednoduše skladujte oční krém v lednici a stejně jako večer ho jemně vklepejte do pokožky.

Proto:

• Volte přípravky odpovídající typu vaší pleti.

• Okolí očí, kde je nejvíc make-upu, čistěte zvlášť a opatrně, klidně jen přiložte tamponek s přípravkem, nechte chvíli působit a pak setřete.

• Na voděodolný make-up používejte dvoufázové odličovače na bázi oleje.

• Po odlíčení ještě dočistěte pleť tonerem.

• Jednou týdně si udělejte peeling celého obličeje, odumřelá kůže se jemně obrousí.

Mazání

Je pro pleť zhruba totéž, co konvička s vodou pro pokojovou květinu – hydratace je zkrátka nutnost a nezbytnost. Opět používejte jen přípravky určené pro váš typ pleti, to je mnohem víc určující než označení „pro zralou pleť“.

I když jsou pleťové krémy dělány tak, aby nepodráždily jemnou kůži kolem očí, vždy této partii dopřejte speciální krém, a to obzvlášť v případě, že v ní máte vrásky nebo tmavé kruhy.

Probuzení

Opláchnout se ráno studenou vodou je jistě osvěžující a zdravé, ale úplně to nedostačuje. Pleť je znovu nutné vyčistit. Pomoci může expresní maska, která zapůsobí, než si vyčistíte zuby, nebo stačí použít pleťovou vodu.

Následně nastříkejte na obličej hydratační pleťovou vodu a naneste denní krém. Nyní jste připravena začít s líčením.