Šťavnatá, sexy a plná energie. Získejte pleť dokonalou pro jarní dny

Popsala byste svou pleť momentálně jakkoli, jen ne žádným z výše uvedených slov? Místo radikálních zásahů se zaměřte na upravení rutiny, sáhněte po správných produktech a dopřát si můžete i jemnou podporu z oblasti estetické medicíny.
Všimla jste si, že pokožka na jaře často nereaguje tak, jak jste zvyklá? Že produkty, které vám ještě donedávna fungovaly, nepřinášejí stejný efekt? A že vás zničehonic trápí nerovnoměrný tón pleti, zmizel její přirozený jas a celkově působí unaveně?

Místo testování dalších a dalších novinek stačí často odlehčit kosmetickou taštičku a přehodnotit, jak máte nastavenou každodenní péči. Už malé změny, jako jsou důslednější čištění, lehká exfoliace nebo cílené zařazení aktivních látek, například vitaminu C, niacinamidu, pupečníku asijského, peptidů či exosomů, můžou být efektivnější než kompletní výměna všech kosmetických přípravků.

Když k tomu přidáte i šetrné dermatologické ošetření z rukou odborníka, které podpoří regeneraci, budete překvapena rychlým a efektivním výsledkem.

Jděte na to zlehka

„S teplejším počasím může pleť konečně volněji dýchat. Hutné zimní bariérové krémy proto vyměňte za lehčí textury s obsahem vitaminů a kyseliny hyaluronové. Skvělým pomocníkem pro jarní rozjasnění jsou taky ovocné kyseliny (AHA), které jemně odstraňují odumřelé kožní buňky,“ radí dermatoložka a primářka kliniky Asklepion Kateřina Klauzová.

Nejlepší procedury pro omlazení a povzbuzení pleti

  • Lifting bez skalpelu: Ošetření Sofwave pracuje se speciální patentovanou technologií SUPERB, což je synchronizovaný paralelní ultrazvuk, který působí ve střední vrstvě kůže. Zde dochází k řízenému zahřátí tkáně, díky čemuž se stimuluje nová tvorba kolagenu a elastinu. Nejčastěji se používá k ošetření obličeje, krku a dekoltu. Dobře funguje i na povolenou kůži na pažích či další oblasti se ztrátou pevnosti nebo celulitidou. Efekt není vidět okamžitě, první výsledky jsou patrné po několika týdnech a výraznější za dva až tři měsíce. Kůže totiž potřebuje čas na tvorbu nových kolagenových vláken. Ošetření nevyžaduje žádnou rekonvalescenci. Více na icoonebeautylab.cz.
  • Hydratace i vyhlazení: Při mezoterapii neboli hloubkové hydrataci pleti se používá řidší typ kyseliny hyaluronové, která se aplikuje plošně, nejčastěji do oblasti obličeje, krku, dekoltu nebo hřbetů rukou. Do hlubších vrstev kůže se při ní vpravují i další aktivní látky (vitaminy, aminokyseliny a podobně), které zlepšují hydrataci, tonus a kvalitu pokožky. Kyselina hyaluronová slouží taky jako výplňový materiál k odstranění vrásek nebo zvětšení rtů. Dokáže pozvednout kontury, pokleslé tváře či koutky a napravit ustupující bradu. Výsledky jsou vidět už po ošetření, ale kyselina hyaluronová na sebe váže vodu postupně, takže konečný efekt uvidíte do měsíce. Více na asklepion.cz.

Ty můžete zařadit v podobě sér či masek. „Do ranní rutiny už neodmyslitelně patří přípravky s SPF, abyste předešla předčasnému stárnutí. Večer si můžete dovolit výživnější péči s obsahem retinoidů proti vráskám a pro obnovu textury. Jestliže se pro ně rozhodnete, nezapomínejte nikdy na už zmíněnou ochranu před sluncem během dne. Máte-li sklon k tvorbě pigmentových skvrn, začněte s depigmentační péčí už teď, než slunce nabere na síle,“ dodává.

Podpořte pokožku profesionálně

Pokud máte pocit, že běžná péče už nezabírá, možná není od věci zkusit některou z metod estetické medicíny. Mezi nejpopulárnější patří pleťová biostimulace za pomoci aktivních látek, jako jsou polynukleotidy (lososí sperma), kyselina polymléčná, aminokyseliny či peptidy.

Mezi stálice patří i mezoterapie. „Mým favoritem je jednoznačně kombinace hloubkové mezoterapie a kvalitních hydratačních masek. Je to doslova infuze života pro unavenou pleť,“ doporučuje primářka.

O vhodnosti procedur se ovšem vždy poraďte se zkušeným dermatologem a vyberte si osvědčenou a profesionální kliniku. Co vyhovuje vaší kamarádce, nemusí být nutně nejlepší pro vás.

Navíc lékař často doporučí kombinaci několika metod najednou pro co nejlepší výsledek.

„Na jaře je mým favoritem neinvazivní ošetření Sofwave, které stimuluje kolagen a pomáhá pokožce znovu získat pevnost, svěžest a zdravý vzhled. Jeho výhodou je, že nepoškozuje povrch kůže, a tudíž se dá provádět celoročně. Doporučuju ho klientkám ve věku kolem čtyřiceti či padesáti let, které chtějí zpevnit kontury, vyhladit vrásky, dodat svěžejší a pevnější vzhled a v mnoha případech i oddálit invazivní chirurgický lifting,“ vypočítává výhody tohohle ošetření Amy Vondráčková, majitelka brněnské kliniky Beauty Lab.

Ať už se rozhodnete pro klasickou péči, podporu estetické medicíny, či ideálně jejich chytrou kombinaci, nezapomínejte, že žádný krém ani zákrok nefunguje stoprocentně bez vnitřní podpory. Hydratace začíná uvnitř, proto je stěžejní dodržovat pitný režim a dopřát tělu dostatek spánku. Zdravá a odpočatá pleť je totiž nejkrásnější doplněk, který můžete nosit.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

23. dubna 2026

