Šťavnatá, sexy a plná energie. Získejte pleť dokonalou pro jarní dny

Všimla jste si, že pokožka na jaře často nereaguje tak, jak jste zvyklá? Že produkty, které vám ještě donedávna fungovaly, nepřinášejí stejný efekt? A že vás zničehonic trápí nerovnoměrný tón pleti, zmizel její přirozený jas a celkově působí unaveně?
Místo testování dalších a dalších novinek stačí často odlehčit kosmetickou taštičku a přehodnotit, jak máte nastavenou každodenní péči. Už malé změny, jako jsou důslednější čištění, lehká exfoliace nebo cílené zařazení aktivních látek, například vitaminu C, niacinamidu, pupečníku asijského, peptidů či exosomů, můžou být efektivnější než kompletní výměna všech kosmetických přípravků.
Když k tomu přidáte i šetrné dermatologické ošetření z rukou odborníka, které podpoří regeneraci, budete překvapena rychlým a efektivním výsledkem.
Jděte na to zlehka
„S teplejším počasím může pleť konečně volněji dýchat. Hutné zimní bariérové krémy proto vyměňte za lehčí textury s obsahem vitaminů a kyseliny hyaluronové. Skvělým pomocníkem pro jarní rozjasnění jsou taky ovocné kyseliny (AHA), které jemně odstraňují odumřelé kožní buňky,“ radí dermatoložka a primářka kliniky Asklepion Kateřina Klauzová.
Nejlepší procedury pro omlazení a povzbuzení pleti
Ty můžete zařadit v podobě sér či masek. „Do ranní rutiny už neodmyslitelně patří přípravky s SPF, abyste předešla předčasnému stárnutí. Večer si můžete dovolit výživnější péči s obsahem retinoidů proti vráskám a pro obnovu textury. Jestliže se pro ně rozhodnete, nezapomínejte nikdy na už zmíněnou ochranu před sluncem během dne. Máte-li sklon k tvorbě pigmentových skvrn, začněte s depigmentační péčí už teď, než slunce nabere na síle,“ dodává.
Podpořte pokožku profesionálně
Pokud máte pocit, že běžná péče už nezabírá, možná není od věci zkusit některou z metod estetické medicíny. Mezi nejpopulárnější patří pleťová biostimulace za pomoci aktivních látek, jako jsou polynukleotidy (lososí sperma), kyselina polymléčná, aminokyseliny či peptidy.
Mezi stálice patří i mezoterapie. „Mým favoritem je jednoznačně kombinace hloubkové mezoterapie a kvalitních hydratačních masek. Je to doslova infuze života pro unavenou pleť,“ doporučuje primářka.
O vhodnosti procedur se ovšem vždy poraďte se zkušeným dermatologem a vyberte si osvědčenou a profesionální kliniku. Co vyhovuje vaší kamarádce, nemusí být nutně nejlepší pro vás.
Navíc lékař často doporučí kombinaci několika metod najednou pro co nejlepší výsledek.
„Na jaře je mým favoritem neinvazivní ošetření Sofwave, které stimuluje kolagen a pomáhá pokožce znovu získat pevnost, svěžest a zdravý vzhled. Jeho výhodou je, že nepoškozuje povrch kůže, a tudíž se dá provádět celoročně. Doporučuju ho klientkám ve věku kolem čtyřiceti či padesáti let, které chtějí zpevnit kontury, vyhladit vrásky, dodat svěžejší a pevnější vzhled a v mnoha případech i oddálit invazivní chirurgický lifting,“ vypočítává výhody tohohle ošetření Amy Vondráčková, majitelka brněnské kliniky Beauty Lab.
Ať už se rozhodnete pro klasickou péči, podporu estetické medicíny, či ideálně jejich chytrou kombinaci, nezapomínejte, že žádný krém ani zákrok nefunguje stoprocentně bez vnitřní podpory. Hydratace začíná uvnitř, proto je stěžejní dodržovat pitný režim a dopřát tělu dostatek spánku. Zdravá a odpočatá pleť je totiž nejkrásnější doplněk, který můžete nosit.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.