Bohužel neexistuje univerzální trik ani žádný kouzelný nástřik, který bude fungovat jako lak a zajistí, že až do začátku zimy budete krásně opálení. To je ta špatná zpráva, ta dobrá ale taky přijde. Je zde totiž pár účinných fíglů na to, jak se s opálením „domluvit“, aby neodcházelo.

Neplatný zákaz sprchování

Nejdřív peeling, potom opalování, to zajisté víte. Ale hojně se traduje taky to, že po opalování byste si nic takového dopřávat neměli a nejlépe byste se neměli ani mýt, aby bronz náhodou neodplaval.

Jde jen o mýtus. Pravdou ale je, že pokud nebudete používat poopalovací péči, kůži si déle hnědou neudržíte. Pleť je nutné intenzivně promazávat, peeling si dopřávejte maximálně jednou týdně a jinak mažte a mažte, hlavně na noc, kdy má kůže nejvíc prostoru na regeneraci.

Co se sprchy týče, studená je lepší, horká voda zbytečně vysušuje. Místo mýdla použijte sprchový olej, který udrží pokožku krásně vláčnou.

Urychlovače pro výdrž

Opalovat se tak, aby bronz přetrval, to chce opravdu svůj čas. Jestli to ale nemůžete vydržet, zkuste použít tělové spreje nebo oleje na urychlení samotného opalovacího procesu. Ty pokožku zbaví pocitu drsnosti a zároveň ji hydratují natolik, že se na slunci nevysuší. Navíc ji ještě před samotným opalováním jemně natónují, což je žádoucí. Nebudete pak tolik spěchat, dodržíte doporučované krátké pobyty na slunci, a tím si zajistíte dlouhotrvající bronz.

Jen pozor, tyto přípravky mají obvykle nulové nebo jen nízké ochranné faktory, proto je použijte pouze jako doplňující péči.

Maximální hydratace

Tělo potřebuje hydratovat zevnitř i zvenku, proto nezapomínejte pít dostatek tekutin a vyhýbejte se všemu, co vysušuje. Během dne, pokud se nechcete vyloženě natírat tělovým mlékem, se aspoň ovlažujte toniky a květovými vodami.