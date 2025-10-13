Postupné ochabování pleti okolo očí je sice normální, ale není důvod k tomu, aby stárla předčasně. Od určitého věku je pokožka v očním okolí přirozeně tenčí, bývá citlivější i náchylnější k vráskám, otokům či ke tmavým kruhům. Správná péče ale dokáže divy.
Kouzelné krémy
Pleť v této oblasti je až třikrát tenčí než na zbytku obličeje. Proto je nezbytné sahat po speciálních očních krémech, nikoli po klasických hutných na tvář. Aplikujte je vždy jen konečky prstů, lehkým poklepáváním, a nikdy neroztahujte pokožku do stran.
Sázkou na jistotu je přírodní kosmetika na rostlinné bázi. Světlík lékařský, aloe vera i nejrůznější oleje, například avokádový, z makadamových ořechů či z pšeničných klíčků, dovedou přímo zázraky.
Důležité je aplikovat je pravidelně ráno a také večer.
Olejové hýčkání
K tomu můžete zakomponovat do péče i používání čistých rostlinných olejů. Mandlový, jojobový, meruňkový nebo kokosový poskytne očnímu okolí hydrataci a udrží pokožku vláčnou.
Extra tip na cesty
Používáte kontaktní čočky? Při delších cestách, třeba vlakem nebo letadlem, kde hrozí, že usnete, je lepší zaměnit čočky za brýle.
Suchý vzduch a klimatizace v dopravních prostředcích očím obecně neprospívá, když ale navíc lehce zaspíte, může dojít k lehkému otoku rohovky, což se projevuje řezáním nebo rozmazaným viděním.
Pár kapek oleje stačí vmasírovat do kůže nebo přípravek nanesete na vatový tamponek a na zavřené oči přiložíte jako běžný obklad.
Pryč s kruhy
Nedostatek kyslíku, málo spánku a vyčerpání, to jsou časté příčiny vzniku nehezkých tmavých kruhů pod očima. Zúžené cévy potom prosvítají tenkou kůží a dodávají pokožce pod očima nezdravou barvu, která není dvakrát vítaná.
Je proto nutné nastartovat regeneraci, například v podobě léčivého obkladu. Připravíte si ho ze lžičky světlíku lékařského a z lipových květů – bylinky přelijete šálkem vroucí vody a po dostatečném louhování necháte vychladlý odvar vsáknout do vatových tamponků, které si přiložíte na zavřené oči.
Pomoci může i maska z tří lžic tvarohu a jednoho bílku, která chladí a zklidňuje.
Článek vznikl pro časopis Tina.