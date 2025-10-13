Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Autor:
Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Postupné ochabování pleti okolo očí je sice normální, ale není důvod k tomu, aby stárla předčasně. Od určitého věku je pokožka v očním okolí přirozeně tenčí, bývá citlivější i náchylnější k vráskám, otokům či ke tmavým kruhům. Správná péče ale dokáže divy.

Kouzelné krémy

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Pleť v této oblasti je až třikrát tenčí než na zbytku obličeje. Proto je nezbytné sahat po speciálních očních krémech, nikoli po klasických hutných na tvář. Aplikujte je vždy jen konečky prstů, lehkým poklepáváním, a nikdy neroztahujte pokožku do stran.

Sázkou na jistotu je přírodní kosmetika na rostlinné bázi. Světlík lékařský, aloe vera i nejrůznější oleje, například avokádový, z makadamových ořechů či z pšeničných klíčků, dovedou přímo zázraky.

Důležité je aplikovat je pravidelně ráno a také večer.

Olejové hýčkání

K tomu můžete zakomponovat do péče i používání čistých rostlinných olejů. Mandlový, jojobový, meruňkový nebo kokosový poskytne očnímu okolí hydrataci a udrží pokožku vláčnou.

Extra tip na cesty

Používáte kontaktní čočky? Při delších cestách, třeba vlakem nebo letadlem, kde hrozí, že usnete, je lepší zaměnit čočky za brýle.

Suchý vzduch a klimatizace v dopravních prostředcích očím obecně neprospívá, když ale navíc lehce zaspíte, může dojít k lehkému otoku rohovky, což se projevuje řezáním nebo rozmazaným viděním.

Pár kapek oleje stačí vmasírovat do kůže nebo přípravek nanesete na vatový tamponek a na zavřené oči přiložíte jako běžný obklad.

Pryč s kruhy

Nedostatek kyslíku, málo spánku a vyčerpání, to jsou časté příčiny vzniku nehezkých tmavých kruhů pod očima. Zúžené cévy potom prosvítají tenkou kůží a dodávají pokožce pod očima nezdravou barvu, která není dvakrát vítaná.

Je proto nutné nastartovat regeneraci, například v podobě léčivého obkladu. Připravíte si ho ze lžičky světlíku lékařského a z lipových květů – bylinky přelijete šálkem vroucí vody a po dostatečném louhování necháte vychladlý odvar vsáknout do vatových tamponků, které si přiložíte na zavřené oči.

Pomoci může i maska z tří lžic tvarohu a jednoho bílku, která chladí a zklidňuje.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

Oční okolí potřebuje něžnou péči. Pomohou obklady, příroda i oleje

Prozradí o vás víc, než je vám milé – oči nelžou, a oční okolí už vůbec ne. Únava, stres i věk: to vše se na této části těla nemilosrdně podepisuje. Jak ten krutý sešup trochu přibrzdit?

13. října 2025

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

12. října 2025

O těle, ideálu a skutečné spokojenosti

Komerční sdělení

Pod pojmem „perfektní tělo“ si každý z nás představí něco jiného – ideál založený na osobních preferencích a vkusu.

11. října 2025

Pomsta: Když se minulost vrací i s úroky

Komerční sdělení

Troufám si tvrdit, že každá z nás má v životě pár lidí, kteří s námi dokázali pořádně zatočit – a rozhodně ne v dobrém slova smyslu.

11. října 2025

O nejistotách, které formují náš život. A o cestě zpět k sobě

Komerční sdělení

Každá z nás si s sebou nese zkušenosti, které nás v určitém období formovaly. S těmito zážitky jsou často spojené i klíčové osoby – někdo nás nasměroval, jiný nám ublížil. Někteří lidé dokonce...

11. října 2025

Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech

Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...

11. října 2025

Stodola Michala Tučného – 17. ledna 2026 – O2 arena

Komerční sdělení

Připomeňte si největší osobnost československé country scény, legendárního zpěváka Michala Tučného, jehož hity ani po 30 letech od jeho úmrtí nezapadly a nezevšedněly.

10. října 2025

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

10. října 2025

Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...

9. října 2025

Podzim: čas zvolnit, užívat přátel i teplé kávy

Komerční sdělení

Starbucks proto přináší do své nabídky novou zrnkovou kávu Autumn Blend 2025, která vzdává hold nejvýraznějším kávovým regionům světa. Spolu s ní si zákazníci mohou dopřát i pestrou paletu nových...

8. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Roztřepené konečky nejsou hned na nůžky. Někdy stačí správná kosmetika

To, že „všechno chce své“, je moudro, o jehož platnosti jsme se všichni už mnohokrát přesvědčili. A platí i pro vlasy a péči o ně. Možná i ve vaší rutině je ještě co vylepšovat.

8. října 2025

Podzim je tu. Oblékněte se do ranního chladu i odpoledního sluníčka

S povzdechem pomalu ukládáme do šatníku letní oblečení a vstupujeme do sezony podzim/zima. I to přechodné období má své kouzlo, když se mu podvolíte.

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.