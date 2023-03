Stačí jeden pohled. Víme, jak oči líčit a jak se o starat o oční okolí

Okolí očí lze vystihnout jedním slovem: citlivka. Kůže je tu tak slabounká a tenounká, že se dá jednoduše přirovnat ke slupce pod skořápkou vajec. Je velmi zranitelná, navíc až pětkrát jemnější než zbytek pleti v obličeji. Současně kolem očí nejsou prakticky provázána elastická vlákna, respektive jsou, ale pouze volně, proto se tato zóna stává tak oblíbeným místem pro útok vrásek.

Navíc je nutné vzít v úvahu i skutečnost, že mazových a potních žláz v okolí očí zrovna mnoho není, což vede k tomu, že oční okolí je přirozeně suché. K prokrvení zde moc nedochází. A aby toho nebylo málo, nebohé oči celé dny dřou, a tím pokožku ještě víc namáhají.

Nezdá se to, ale když občas mrkneme a zamžouráme, je z toho za den pro oční svaly extrémní námaha zahrnující tisíce akcí. To ani nebereme v potaz, že oči makají i v noci, během snové fáze bývají v pohybu. Když to pak všechno sečtete a podtrhnete, je jasné, že nebohé oči a hlavně jejich okolí potřebují vaši podporu.

Jak „mladě“ nalíčit oči?

Než se pustíte do práce, připravte si plochu - tmavé kruhy musí pryč! Použijte korektor o dva odstíny světlejší než make-up a jemné jej rozetřete do ztracena. Stíny je dobré volit světlejší. Jste-li od přírody bledá, budou nejlepší pastelové barvy, pro tmavší typy jsou vhodné i odstíny dočervena.

Extra tip Oční okolí i oči samotné je třeba chránit proti UV záření. Používejte ochranné krémy, a kdykoliv to jde, mějte nasazené v přiléhavé sluneční brýle s polarizovanými čočkami.

Pamatujte, že při aplikaci tmavých barev oči víc zapadnou a vypadají, že jsou blíž u sebe. Když ale dáte na vnitřní stranu víčka hodně světlý stín, bude to vypadat svěže a čile, oko se zvětší.

Obecné se dá říct, že čím starší člověk je, tím méně by měl oční okolí dráždit. I odličování je pro víčko náročné, z toho důvodu je lepší používání stínů omezit. Řasy natočte kleštičkami, budou vypadat objemněji, použijte již zmíněnou světlejší řasenku a upravte si obočí.

Péče ve dne v noci

Na noc volte zásadně výživné krémy, které umí posílit tkáň a působí jako prevence proti vzniku vrásek. Ty by se měly jemně vklepávat prostředníčkem (nikdy ne ukazováčkem, je moc silný a mohl by za pokožku tahat) od vnějšího koutku oka směrem k vnitřnímu. Kromě toho používejte i pleťové oleje. Jsou lehce vstřebatelné a minimálně dráždí citlivou kůži. Ideální je olej jojobový či mandlový, oba jsou lehké, zvlhčující a vhodné i pro tu nejcitlivější pleť.

Přes den se zaměřte na otoky a tmavé kruhy pod očima, vhod přijdou lehké oční gely a krémy, ideálně ty přírodní. Pokožku vypínají a ochlazují, podporují slabší krevní oběh a brání vysychání kůže. Přírodní gel nanášejte ráno, ale také kdykoli během dne, když se cítíte unaveně.

Nebraňte se ani používání očních sér, zvlášť pokud bojujete s tím, že máte hned po nalíčení svraštělá víčka. Nechte sérum pár minut zaschnout a naneste tenkou vrstvu make-upu a pudru, teprve potom aplikujte oční stíny.