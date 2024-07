Citlivá pleť potřebuje zvláštní péči i v létě. Víme, jak se o ni starat

Prázdniny jsou tady, hurá, řeknete si, ale vaše citlivá pleť to může vidět jinak. Pro ni to znamená jen jedno, bude vystavena UV záření, a to končí ve většině případů katastroficky: spálením, svěděním, červenými skvrnkami nebo nepěknou vyrážkou.

Jak zvolit správnou kosmetiku

Vždy vybírejte celou kosmetickou sérii určenou pro citlivou pleť, propojená souhra výrobků zaručuje větší účinnost. Důkladně prostudujte obal, pokud na něm nejsou uvedeny obsažené látky, hledejte dál, složení je třeba znát. Než něco zakoupíte, udělejte si test snášenlivosti.

Léto s citlivkou

O citlivou pokožku je samozřejmě třeba pečovat neustále, v horkém létě ovšem dvakrát tolik. Lidé se světlým fototypem, kteří se snadno spálí, by měli vždy používat poopalovací prostředky s co nejvyšším ochranným faktorem, a to i v případě, že se nehodlají úplně vystavovat slunci.

Některé krémy mohou ale kůži souběžně vysušovat, obzvlášť tu, která je reaktivní nebo alergická. Kvalitní řada sluneční kosmetiky pro citlivou pleť je nezbytností, přípravky by měly chránit i hydratovat.

Na sluníčku ani tak nepobývejte déle než čtvrt hodinky. Pro citlivou kůži je to ažaž.

Příprava na slunce

Ale to nestačí, aby totiž pokožka zvládla kontakt se sluncem, je nutné ji na to už předem připravit. Ještě než se vůbec vydáte k vodě, dopřejte pleti i tělu ošetření jemným peelingem. Nesmí jít o nic násilného, zásadně bez hrubých částeček, ale určitě se to vyplatí už jen proto, že kůže má pak šanci rovnoměrně se opálit.

Peeling opakujte každý týden. Následně je klíčová hydratace, té není nikdy dost, je nutné dodávat vláhu pomocí hydratačních přípravků a souběžně dodržovat pitný režim. Vhodná jsou určitě hydratační séra a jenom minimum dekorativní kosmetiky.

Pomocné chlazení

Při ruce stále mějte i termální sprej, který podrážděnou pokožku během pár vteřin zklidní a opět uvolní napětí v obličeji. Klidně ho použijte i několikrát za den, stříkněte jej do vzduchu a podržte tvář v mlze.