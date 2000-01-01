Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte pruhovaný svetřík, který celý outfit změkčí a dodá mu lehkost. Cena 999 Kč
Autor: F&F
V chladnějších dnech noste kabátek klidně pod bundou a v interiéru ho neodkládejte, poslouží jako lehké sako a dodá outfitu elegantní šmrnc. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Světlá delší sukně se hodí k teniskám a dá se nosit i s kozačkami. Bude vám slušet od jara do podzimu. Cena 899 Kč
Autor: Bonprix
Kovová brož ve tvaru květu s barevným smaltem okouzlí romantickými liniemi i propracovaným detailem. Působí elegantně a nadčasově, takže se hodí jak pro běžné nošení, tak pro slavnostnější příležitosti. Cena 59 Kč
Autor: Stoklasa
Jaro je už na dohled, vyjděte mu vstříc v pohodlných semišových teniskách. Cena 599 Kč
Autor: Deichmann
Tričko s červeným vzorem na růžovém podkladu bude skvěle ladit k světlým džínům, béžovým kalhotám i jednoduché sukni v neutrálních tónech. Cena 349 Kč
Autor: Bonprix
Velká praktická taška je ideální pro běžné každodenní pochůzky a hravě zvládne pojmout i menší nákup. Cena 1199 Kč
Autor: Eobuv
Prošívaná bunda s kulatým výstřihem a dlouhými rukávy je ideální kousek pro přechodné období mezi jarem a létem. Vrstvěte ji přes svou oblíbenou košili a legíny pro ležérní a přitom upravený outfit. Cena 1800 Kč
Autor: Roman.co.uk
Blůza s jemným proužkem a velkou mašlí má nadčasový šarm. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Tmavě hnědé kalhoty jsou skvělou alternativou k černé barvě a nepůsobí tak tvrdě a smutně. Cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Delší košile v něžné starorůžové barvě je vyrobená z příjemného lyocellu s příměsí lnu. Cena 999 Kč
Autor: Lindex